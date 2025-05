XRP-Kursexplosion: Ripple auf dem Weg nach oben

Der XRP-Kurs verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg zum Wochenbeginn und erreichte zeitweise 2,65 US-Dollar, bevor eine Korrektur einsetzte. Aktuell liegt der Kurs bei 2,53 US-Dollar und führt damit die Top 100 in der Performance an. Dieser Aufschwung wurde zunächst durch positive Signale vom globalen Handelsparkett unterstützt, darunter ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie ein bilaterales Abkommen mit dem Vereinigten Königreich.

Starke Performance trotz Volatilität

Der anfängliche Kursauftrieb hielt jedoch nicht lange an. Gewinnmitnahmen und Liquidationen im Wert von 35 Millionen US-Dollar innerhalb eines Tages dämpften die Dynamik deutlich. Besonders betroffen waren Long-Positionen mit einem Anteil von rund 23 Millionen US-Dollar, was zeigt, dass viele Trader auf eine Fortsetzung der Rally gesetzt hatten und vom abrupten Rücksetzer überrascht wurden.

Aus technischer Sicht wurde bei 2,40 US-Dollar eine wichtige Unterstützung getestet, während sich das Momentum abschwächte. Der RSI fiel zurück und näherte sich dem neutralen Bereich, was als erstes Warnsignal für mögliche weitere Verluste gedeutet werden kann.

Regulatorische Klarheit sorgt für Optimismus

Parallel zum Preisgeschehen sorgten politische Entwicklungen für positive Stimmung. Paul Atkins, der neue SEC-Vorsitzende, kündigte tiefgreifende Veränderungen an, darunter die Entwicklung eines konsistenten Regelwerks für digitale Vermögenswerte - ein Schritt weg von spontanen Einzelentscheidungen hin zu klaren Richtlinien.

Ein wichtiger Meilenstein wurde bereits erreicht: Ripple und die SEC haben sich auf einen Deal geeinigt, bei dem Ripple 50 Millionen US-Dollar zahlt und im Gegenzug alle Berufungsverfahren eingestellt werden. Damit ist der Rechtsstreit, der seit Ende 2020 anhängig war, offiziell beendet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.