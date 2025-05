Strategische Expansion wird fast ein Gigawatt an zukünftiger Rechenzentrumskapazität in wichtigen Regionen weltweit schaffen

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, gab heute die beschleunigte Expansion seines Geschäftsbereichs Global Data Centers bekannt. In den letzten sechs Monaten wurden Grundstücke in Nordamerika, Europa und Asien erworben, um die geplante Rechenzentrumskapazität von fast einem Gigawatt zu sichern. Dieses Wachstum ist Teil der bereits angekündigten Investition in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar mit der NTT DATA sein Geschäft bis 2027 ausbauen will.

"Durch die Bereitstellung neuer Kapazitäten in wachstumsstarken Regionen schaffen wir die Grundlage, die Unternehmen benötigen, um in einer KI-gesteuerten Wirtschaft innovativ zu sein, zu skalieren und selbstbewusst eine Führungsrolle einzunehmen", sagte Doug Adams, CEO und President, Global Data Centers, NTT DATA. "Mit der Unterstützung unserer Muttergesellschaft sind wir einzigartig positioniert, um proaktiv und vorausschauend zu investieren und zu bauen und unseren Kunden die robuste, nachhaltige Infrastruktur zu bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen, während wir den Veränderungen in der Branche immer einen Schritt voraus sind."

Die wachsende globale Präsenz von NTT DATA im Bereich Rechenzentren

Angesichts der rasanten Verbreitung KI-gesteuerter Anwendungen und der zunehmenden Abhängigkeit von Cloud Computing benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die hohe Arbeitslasten und datenintensive Anwendungen unterstützen kann. In den letzten sechs Monaten hat NTT DATA Grundstücke in sieben Märkten mit hoher Nachfrage erworben und sich damit in die Lage versetzt, skalierbare, KI-fähige Infrastruktur bereitzustellen, um den wachsenden Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden.

Zu den wichtigsten Grundstückskäufen von NTT DATA gehören:

Grundstückserwerb in neuen Märkten:

Mailand, Italien NTT DATA erschließt einen neuen Markt und wird in Mailand eine Niederlassung eröffnen, um die wachsende Nachfrage nach hyperskalierter und KI-fähiger Infrastruktur in Südeuropa zu bedienen. Auf dem neu erworbenen 53 Hektar großen Gelände wird eine Anlage mit einer Kapazität von 128 MW entstehen.

NTT DATA erschließt einen neuen Markt und wird in Mailand eine Niederlassung eröffnen, um die wachsende Nachfrage nach hyperskalierter und KI-fähiger Infrastruktur in Südeuropa zu bedienen. Auf dem neu erworbenen 53 Hektar großen Gelände wird eine Anlage mit einer Kapazität von 128 MW entstehen. Tochigi, Japan Erwerb von 32 Hektar im Tochigi Inter Industrial Park in der Nähe von Tokio. Geplant sind zwei Hochleistungsrechenzentren mit einer Gesamtleistung von etwa 100 MW.

Grundstückserwerb in bestehenden Märkten:

Hillsboro, Oregon, USA - Erwerb neuer Grundstücke zur Erweiterung der Präsenz in Hillsboro, einer strategisch günstig gelegenen Region im Technologiekorridor des pazifischen Nordwestens mit direkter Anbindung an Asien über das Subsea Connect-Netzwerk von NTT. Der neue Standort wird die bestehende Präsenz von NTT DATA in Hillsboro um zusätzliche 216 MW erweitern, wodurch sich die geplante Gesamtkapazität von NTT DATA im Markt von Hillsboro auf 354 MW erhöht.

Erwerb neuer Grundstücke zur Erweiterung der Präsenz in Hillsboro, einer strategisch günstig gelegenen Region im Technologiekorridor des pazifischen Nordwestens mit direkter Anbindung an Asien über das Subsea Connect-Netzwerk von NTT. Der neue Standort wird die bestehende Präsenz von NTT DATA in Hillsboro um zusätzliche 216 MW erweitern, wodurch sich die geplante Gesamtkapazität von NTT DATA im Markt von Hillsboro auf 354 MW erhöht. Phoenix, Arizona, USA Erwerb von 174 Acres in Mesa, Arizona, für die Entwicklung eines neuen Multi-Rechenzentrums-Campus mit sieben geplanten Einrichtungen und einer voraussichtlichen Kapazität von 324 MW. Das erste Rechenzentrum soll im Geschäftsjahr 2028 eröffnet werden. NTT DATA verfügt bereits über einen 102 Hektar großen Campus mit einer Kapazität von 240 MW. Mit dem neuen Campus wird die geplante Gesamtkapazität knapp 600 MW betragen.

Erwerb von 174 Acres in Mesa, Arizona, für die Entwicklung eines neuen Multi-Rechenzentrums-Campus mit sieben geplanten Einrichtungen und einer voraussichtlichen Kapazität von 324 MW. Das erste Rechenzentrum soll im Geschäftsjahr 2028 eröffnet werden. NTT DATA verfügt bereits über einen 102 Hektar großen Campus mit einer Kapazität von 240 MW. Mit dem neuen Campus wird die geplante Gesamtkapazität knapp 600 MW betragen. London, England Sicherung von 26,3 Acres Land für einen neuen geplanten Standort (LON2) und Erwerb des zugrunde liegenden Eigentumsrechts an den bestehenden Londoner Einrichtungen, wodurch NTT DATA seine Position in einem der weltweit aktivsten Colocation-Märkte und einem strategischen Knotenpunkt für multinationale Unternehmen stärkt. Die neue Londoner Einrichtung wird die achte Einrichtung von NTT DATA im Großraum London sein.

Sicherung von 26,3 Acres Land für einen neuen geplanten Standort (LON2) und Erwerb des zugrunde liegenden Eigentumsrechts an den bestehenden Londoner Einrichtungen, wodurch NTT DATA seine Position in einem der weltweit aktivsten Colocation-Märkte und einem strategischen Knotenpunkt für multinationale Unternehmen stärkt. Die neue Londoner Einrichtung wird die achte Einrichtung von NTT DATA im Großraum London sein. Frankfurt, Deutschland Ausbau der Präsenz in der Finanz- und Technologielandschaft Deutschlands, Heimat von DE-CIX, einem der weltweit größten Internetknotenpunkte und wichtiger Standort für Hyperscaler und Unternehmen, die eine hochkapazitive, sichere Infrastruktur benötigen. Die neue Anlage wird der fünfte Standort von NTT DATA im Großraum Frankfurt sein und voraussichtlich zusätzliche 80 MW Kapazität bieten.

Ausbau der Präsenz in der Finanz- und Technologielandschaft Deutschlands, Heimat von DE-CIX, einem der weltweit größten Internetknotenpunkte und wichtiger Standort für Hyperscaler und Unternehmen, die eine hochkapazitive, sichere Infrastruktur benötigen. Die neue Anlage wird der fünfte Standort von NTT DATA im Großraum Frankfurt sein und voraussichtlich zusätzliche 80 MW Kapazität bieten. Osaka, Japan Erwerb von acht Hektar Land in Osaka Nishiai für die Entwicklung von zwei Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von 36 MW. Die erste Anlage soll im Geschäftsjahr 2027 eröffnet werden. Damit verfügt NTT DATA in der Region Osaka über insgesamt drei Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von rund 70 MW.

"Bei unseren Grundstückskäufen geht es um mehr als nur Wachstum; es geht darum, die Zukunft der digitalen Infrastruktur auf globaler Ebene zu gestalten", so Adams. "Angesichts der beispiellosen Geschwindigkeit, mit der sich die digitale Landschaft entwickelt, investiert NTT Global Data Centers mutig, um sicherzustellen, dass unsere Kunden bereit sind, in einer zunehmend vernetzten und dynamischen Welt eine führende Rolle zu übernehmen."

Als drittgrößter Rechenzentrumsanbieter der Welt hat NTT Global Data Centers im vergangenen Jahr seine globale Präsenz kontinuierlich ausgebaut, darunter die Eröffnung von zehn neuen Rechenzentren in Nordamerika, EMEA und APAC sowie die Erweiterung der IT-Kapazität um mehr als 370 MW. Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenden Strategie von NTT Global Data Centers, bis 2027 mehr als 10 Milliarden US-Dollar zu investieren, um kritische, KI-fähige Infrastruktur bereitzustellen und die wachsende digitale Wirtschaft zu unterstützen.

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein weltweit tätiger, vertrauenswürdiger Innovator von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen 75 der Fortune Global 100-Unternehmen und unterstützen unsere Kunden dabei, Innovationen zu entwickeln, zu optimieren und zu transformieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Als Global Top Employer verfügen wir über Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten Unternehmen und Start-ups. Unsere Dienstleistungen umfassen Unternehmens- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Darüber hinaus sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jährlich über 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert, um Unternehmen und Gesellschaften dabei zu unterstützen, sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu starten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513715454/de/

Contacts:

Sally Comollo

Direktor, Global Communications Marketing für NTT Global Data Centers

Tel.: +1 781.366.5580

sally.comollo@global.ntt