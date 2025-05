Strategische Partnerschaften optimieren die Technologie-Stacks für gemeinsame Kunden

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure-Management und -Sicherheit, hat im vergangenen Quartal zehn globale Technologie-Integrationspartner hinzugewonnen. Diese Integrationen verbessern die Funktionalität und Effizienz der bestehenden Technologie-Stacks von Unternehmen und erschließen zusätzliche Vorteile der Plattform und der Lösungen von Armis.

"Isolierte Sicherheitslösungen sind heute nicht mehr dazu fähig, eine umfassende Sicht auf die Angriffsflächen eines Unternehmens zu ermöglichen", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Durch die Integration der branchenführenden Plattform von Armis mit den Angeboten anderer namhafter Anbieter können Unternehmen ihre Technologie-Stacks konsolidieren. Indem sie den Mehrwert ihrer Sicherheitsinvestitionen maximieren, können Unternehmen dafür sorgen, dass ihre gesamte Angriffsfläche kontinuierlich geschützt und verwaltet wird."

Zu den neuen globalen Technologie-Integrationspartnern von Armis gehören AnzenOT, Brinqa, ColorTokens, EasyVista, SaltyCloud, Salvador Tech, SIGA, Spectro Cloud, Stellar Cyber und Synqly. Angefangen bei Compliance über Netzwerksicherheit bis hin zum Schwachstellenmanagement und mehr helfen diese Integrationen unseren gemeinsamen Kunden, ihre komplexesten Herausforderung im Bereich der Cybersicherheit zu meistern und das wachsende Partnerökosystem von Armis weiter zu stärken.

Auf die Frage nach den Vorteilen einer Partnerschaft mit Armis erklärten Führungskräfte neuer und bestehender Partnerunternehmen:

"Dank der Armis Centrix-Plattform können wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Hardwareumgebung zu kennen, Risiken zu priorisieren und die Wiederherstellungsziele für jedes einzelne Asset anzupassen. Diese Integration ermöglicht eine umfassende Cybersicherheitslösung, die Schutz, Erkennung, schnelle Reaktionen und sofortige Wiederherstellung gewährleistet. Sie bietet eine durchgängig auf Ausfallsicherheit ausgerichtete Plattform, die den Betrieb und die Geschäftskontinuität garantiert." Amit Hammer, CEO, Salvador Tech

"?Elisity und Armis revolutionieren den Ansatz von Gesundheitsorganisationen im Bereich der cyberphysischen Sicherheit. Mit der Kombination der Cyber Exposure-Managementfunktionen von Armis Centrix mit unseren unterbrechungsfreien Segmentierungs- und Least-Privilege-Richtlinien können wir gemeinsame Kunden wie Main Line Health dabei unterstützen, ihre wichtige klinische Infrastruktur abzusichern, Ausfallzeiten zu minimieren und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Technologie, die lebensrettende Behandlungen unterstützt, jederzeit geschützt und einsatzbereit bleibt." James Winebrenner, CEO bei Elisity

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit Armis und freuen uns, die Power von Armis Centrix in unser Integrations-Framework aufzunehmen. Synqly ist die erste eigens für Cybersicherheit entwickelte Integrationsplattform, mit der Sicherheitsanbieter, IT-Betriebsteams und Managed Service Provider hochwertige native Integrationen realisieren können. Diese Partnerschaft versetzt Kunden dazu in die Lage, ihr Ökosystem um die führenden Funktionen von Armis für das Cyber Exposure-Management zu erweitern, sodass sie ihre betriebliche Effizienz steigern und ihre Cybersicherheit verbessern können." Joel Bauman, Mitbegründer und CEO von Synqly

Armis verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach seiner preisgekrönten Cyber Exposure-Managementplattform Armis Centrix. Kürzlich wurde das Unternehmen in die CRN Security 100-Liste aufgenommen, von Inc. als "Best in Business" ausgezeichnet und mit fünf Global InfoSec Awards gewürdigt, unter anderem als "Best Solution" für Cyber Exposure Management.

