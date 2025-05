© Foto: Fatih Aktas - picture alliance / AA

Billionen liegen auf der hohen Kante - aus Angst vor Zöllen, Defiziten und Chaos. BlackRock-Chef Larry Fink und Citadel-Gründer Ken Griffin schlagen Alarm.Während die Märkte nach dem vorübergehenden Zollfrieden zwischen den USA und China aufatmen, mahnt Larry Fink zur Vorsicht. Der CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock sieht in der aktuellen Lage massive Kapitalreserven ungenutzt. "In Europa liegen 12 Billionen Euro auf Bankkonten. In den Vereinigten Staaten liegen 11 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds", sagte Fink auf dem saudisch-amerikanischen Investitionsforum in Riad. "Wenn Unsicherheit herrscht, hält man immer mehr Geld in bar - und genau das haben wir beobachtet." …