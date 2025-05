Die Aktie des größten US-Krankenversicherers UnitedHealth lief von Ende 2008 bis Anfang dieses Jahres nahezu wie an der Schur gezogen nur nach oben. Doch seit vier Wochen ist der Lack ab - die Aktie fällt am Dienstag den sechsten Tag in Folge und summiert damit die Verluste auf nahezu 50 Prozent. Die nächste Unterstützung dürfte bald getestet werden. Mitte April hatte UnitedHealth-Chef Andrew Witty die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und damit den Stein ins Rollen gebracht. Weil ...

