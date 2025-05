Toronto (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Stammaktien (die "Stammaktien") ab heute am Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") unter dem Symbol "DEFT" gehandelt werden.Mit der Aufnahme des Handels an der Nasdaq werden die Stammaktien des Unternehmens nicht mehr an den OTC-Märkten notiert sein. DeFi Technologies wird weiterhin an der CBOE Canada (CBOE CA: DEFI) und der Börse Frankfurt (GR: R9B).Die Börsennotierung an der Nasdaq war nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden, da DeFi Technologies zum 30. April 2025 über eine starke Finanzposition von 61,9 Mio. CAD (44,7 Mio. USD) in Form von Bargeld, USDT und anderen digitalen Vermögenswerten verfügte."Die Notierung an der Nasdaq ist ein historischer Moment - nicht nur für DeFi Technologies, sondern für die gesamte Digital-Assets-Branche. Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen unserer Art zu sein, das Aktienanlegerinnen und -anlegern ein direktes Engagement in dezentralisierten Finanzsystemen, einer institutionellen Handelsinfrastruktur und mehr als 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet. Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement, die dezentrale Wirtschaft für traditionelle Investoren zugänglicher zu machen."- Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi TechnologiesAktionärskonferenz zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2025Das Unternehmen freut sich außerdem, bekanntzugeben, dass es am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, um 12.00 Uhr Eastern Standard Time (EST) eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2025 zu besprechen.WICHTIG - Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:Datum: 14. Mai 2025Uhrzeit: 12.00 Uhr Eastern Standard Time (EST)Thema: DeFi Technologies Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Webinar:https://zoom.us/webinar/register/WN_nvCladwFTt2ChW2Yswg0gQNach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA:DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (DeFi) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour Inc., eine Tochtergesellschaft, die über regulierte börsengehandelte Produkte (ETPs) Zugang zu mehr als 65 der weltweit innovativsten digitalen Assets bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Assets, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und X/Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Handel der Stammaktien an der Nasdaq, die Aktionärskonferenz die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von DeFi Technologies erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten durch die Börsen, die Änderung der Bewertung der vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerte, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2684750/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Begins_Trading_on_Nasda.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-nimmt-handel-an-der-nasdaq-auf-und-kundigt-aktionarskonferenz-zur-erorterung-der-finanzergebnisse-fur-das-erste-quartal-2025-an-302454272.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6033257