In einem Schritt, der die Schnittstelle zwischen Fintech und Telekommunikation neu gestalten wird, hat sich 1GLOBAL, ein technologieorientierter globaler Mobilfunkdienstleister, mit N26 zusammengeschlossen, um dieser als erste digitale Bank in Deutschland lokale Mobilfunkverträge anzubieten. Durch diese Partnerschaft erhalten die deutschen Kunden von N26 nahtlosen Zugang zu flexiblen, erschwinglichen und vertragsfreien Mobilfunkverbindungen, die direkt über die N26-App aktiviert werden können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513211407/de/

1GLOBAL, a technology-driven global mobile communications provider, has teamed up with N26 to enable it to become the first digital bank in Germany to offer local mobile plans.

Durch die Integration der hochmodernen API von 1GLOBAL hat N26 ein reibungsloses mobiles Erlebnis geschaffen, das physische SIM-Karten, langwierige Verträge oder umständliche Formalitäten überflüssig macht. Kunden können ihre Mobilfunkverträge mit wenigen Klicks aktivieren und genießen sofortige Konnektivität, die dem Digital-First-Ethos der Bank entspricht.

Mobile Konnektivität durch Innovation neu definiert

Das Herzstück dieser Partnerschaft ist die proprietäre Technologie von 1GLOBAL eine robuste Suite von APIs, die verifizierten Unternehmen wie Neobanken die Möglichkeit gibt, Telekommunikationsfunktionen direkt in ihre Plattformen zu integrieren. Im Gegensatz zu traditionellen Telekommunikationsanbietern hat 1GLOBAL sein technisches Netzwerk von Grund auf selbst aufgebaut und ermöglicht so die Ausgabe von eSIMs und International Mobile Subscriber Identities (IMSIs) in großem Umfang und zu niedrigen Kosten.

Durch seine globale Infrastruktur, die von neun Mobile Virtual Network Operators (MVNOs), fünf internationalen Roaming-Partnern und über 150 Interconnects unterstützt wird, bietet 1GLOBAL eine beispiellose weltweite Konnektivität. Damit kann N26 seinen Kunden ein einzigartiges Wertversprechen bieten: ein vollständig integriertes, technologiebasiertes mobiles Erlebnis, das seine Kernbankdienstleistungen ergänzt.

"Wir freuen uns sehr, unsere technologieorientierten Telekommunikationskompetenzen für den zukunftsorientierten Kundenstamm von N26 einzusetzen", sagte Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL. "Da Branchen wie Fintech, Reise und Versicherungen zunehmend nach nahtlosen Konnektivitätslösungen suchen, bietet die eSIM-Technologie von 1GLOBAL einen starken Mehrwert. Sie verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern eröffnet auch neue Einnahmequellen und stärkt die Markentreue."

Ein nahtloses digitales Erlebnis, zugeschnitten auf den modernen Lebensstil

N26-Kunden in Deutschland können nun aus drei preisgünstigen Datentarifen wählen, die alle kostenloses Roaming innerhalb der EU und des EWR beinhalten. Mit der Echtzeit-Überwachung des Datenverbrauchs können Nutzer ihre Konnektivitätsanforderungen direkt in der N26-App verwalten.

Valentin Stalf, Gründer und CEO von N26, fügte hinzu: "Mit N26 SIM erhalten unsere Kunden flexible und erschwingliche Mobilfunktarife, die sich nahtlos in ihren Alltag integrieren lassen. Dank unserer Partnerschaft mit 1GLOBAL können wir unseren Kunden mit nur wenigen Klicks Zugang zu den besten Netzen bieten."

Erfahren Sie mehr über die innovativen White-Label-eSIM-Lösungen von 1GLOBAL für digital orientierte Unternehmen.

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologiegetriebener globaler Mobilfunkanbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer branchenführenden Telekommunikations-Technologieplattform, einer umfassenden Palette weltweit gültiger behördlicher Lizenzen und privilegiertem Zugang zum Telekommunikationsgroßhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Compliance- und Konnektivitätslösungen bereitzustellen. 1GLOBAL bedient die weltweit führenden Banken, Unternehmen und Digital-First-Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Zahlungsdienstleister und verbindet weltweit über 43 Millionen Geräte.

Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar 2024 ist 1GLOBAL ein profitables Unternehmen, das erhebliche Cashflows generiert, um seine laufenden Investitionen in Infrastruktur, Transformation und Wachstum zu finanzieren. 2024 gewann 1GLOBAL wichtige Kunden und entwickelte sich von einem Telekommunikationsanbieter für mehrere Märkte zu einem globalen, technologiegetriebenen Kraftpaket für mobile Konnektivität.

1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation im globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator ("MVNO") in neun Ländern und als regulierter Telekommunikationsbetreiber in weiteren 31 Ländern tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt über 450 Experten in 13 Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513211407/de/

Contacts:

1GLOBAL Pressebüro

E-Mail: press@1global.com