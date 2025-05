Krypto-Meilenstein: Coinbase wird in den S&P 500 aufgenommen

Die Handelsplattform Coinbase ist überraschend am Montag zum neuen Mitglied des amerikanischen Leitindex S&P 500 erklärt worden. Dies markiert einen bedeutenden Schritt für die Krypto-Industrie und ist das erste Mal, dass ein Unternehmen aus diesem Sektor in die Riege der 500 größten, börsennotierten Unternehmen in den USA aufsteigt. Der Aufstieg von Coinbase stellt einen großen Meilenstein für die Adaption und Akzeptanz von Kryptowährungen dar.

Historischer Aufstieg mit unmittelbaren Kursgewinnen

Am Montag nach Börsenschluss wurde offiziell verkündet, dass das Handelsunternehmen Coinbase ein Teil des amerikanischen Leitindex S&P 500 werden wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Technologiebörse Nasdaq die Aktie in den Tech-Index NASDAQ 100 aufgenommen, doch der Sprung in den S&P 500 bedeutet eine noch größere Anerkennung.

Am 19. Mai wird diese Maßnahme offiziell durchgeführt werden und dürfte zu enormen Zuflüssen von Geldern aus passiven und indexnahen Fonds führen. In Reaktion auf diese Nachrichten schoss die Aktie im nachbörslichen Handel am Montag um 9,5 Prozent nach oben. Coinbase-CEO Brian Armstrong zeigte sich sehr positiv und erklärte auf Twitter: "Coinbase ist gerade das erste und einzige Krypto-Unternehmen geworden, das dem S&P 500 beitritt. Dieser Meilenstein repräsentiert, was die wahren Gläubigen schon immer wussten. Krypto ist gekommen, um zu bleiben."

Diskussion um weitere Krypto-Unternehmen im Index

Für die gesamte Krypto-Community stellt der Aufstieg von Coinbase einen weiteren wichtigen Schritt bei der Akzeptanz durch institutionelle Investoren dar. Auch Michael Saylor, CEO von Strategy, gratulierte und bezeichnete es als "großen Meilenstein für Coinbase und für Bitcoin". Interessanterweise ist Strategy mit einer Marktkapitalisierung von 113 Milliarden US-Dollar fast doppelt so groß wie Coinbase, das etwa 50 Milliarden US-Dollar wert ist.

Die Frage, warum Strategy trotz seiner Größe nicht im S&P 500 vertreten ist, wird in den Index-Kommissionen kontrovers diskutiert. Der Hauptgrund liegt im Geschäftsmodell des Unternehmens: Obwohl Strategy noch immer ein Software-Business betreibt, macht dieses nur einen Bruchteil der Bewertung aus. Kritiker argumentieren, dass der Index mit Strategy lediglich einen Bitcoin-Proxy und kein "echtes" Unternehmen aufnehmen würde.

