Altcoin Season in Sicht? Analysten mit unterschiedlichen Prognosen

Altcoins haben bisher eine sehr schlechte Performance hingelegt, während Bitcoin von einem Allzeithoch zum nächsten gelaufen ist. Die Dominanz des Bitcoins steht weiterhin auf einem hohen Niveau. Doch nun zeigen sich einige Marktbeobachter überraschend optimistisch, dass eine Altcoin Season bevorstehen könnte, in der Ethereum, XRP und andere Kryptowährungen deutliche Kurssteigerungen verzeichnen könnten.

Optimistische Signale für eine Altcoin Season

Der Marktexperte Mister Crypto zeigte sich auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) äußerst bullisch und prognostizierte, dass die nächsten drei bis sechs Monate für Anleger lebensverändernd sein könnten. In seinem Post schrieb er, dass nun die Zeit für die Altcoin Season gekommen sei und Tagesgewinne von 40 Prozent und mehr für Investoren zur neuen Normalität werden könnten.

Diese optimistische Einschätzung begründete der Marktbeobachter mit einem Chart der Bitcoin-Dominanz gegenüber den restlichen Altcoins. In diesem Chart zeigt sich aktuell relativ eindeutig, dass der Faktor aus einem nach unten gerichteten Trendkanal ausgebrochen ist. Statt einer steigenden Bitcoin-Dominanz ist also nun mit einem Aufschwung der Altcoins zu rechnen. Noch optimistischer äußerte sich der Marktbeobachter Moustache, der davon ausgeht, dass die Phase der Akkumulation im Altcoin-Markt vorbei ist und nun mit einem exponentiellen Anstieg gerechnet werden kann.

Skeptische Gegenstimmen nicht zu überhören

Trotz der positiven Signale gibt es auch skeptische Stimmen. Der bekannte charttechnische Analyst Ali Martinez stellte die These auf, dass es keine Altcoin Season geben würde. Dies begründet er vor allem mit der schieren Anzahl der inzwischen vorhandenen Altcoins, die sich auf etwa 36,4 Millionen beläuft - im Vergleich zu nur rund 3.000 während des Bullenzyklus 2017/18 und weniger als 500 in der ersten Altcoin-Season 2013/14.

Laut Martinez sind die Marktbedingungen grundlegend verändert und es wird für die breite Masse an Kryptowährungen schwierig, genügend Nachfrage zu erzeugen, um Bitcoin in der Performance zu übertreffen. Sollte sich diese auf den ersten Blick logische These als wahr herausstellen, dann dürften viele Anleger enttäuscht sein, da dann mit einer weiteren Underperformance von Ethereum, XRP und Co. gegenüber dem Bitcoin zu rechnen wäre.

Bitcoin Bull: Ein Presale-Projekt mit Potenzial

Mit oder ohne Altcoin Season, es gibt ein Kryptoprojekt, das sowohl von steigenden BTC-Kursen als auch einem möglichen Hype um Altcoins profitieren könnte: Bitcoin Bull. Dieser Memecoin vereint in einzigartiger Weise Bit- und Altcoin miteinander, indem er sich durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem an die Kursentwicklung von Bitcoin koppelt.

Das Projekt bietet automatische Belohnungen, die ausgelöst werden, wenn Bitcoin bestimmte Preismarken erreicht. So gibt es für Anleger entweder Airdrops von echten Bitcoins oder es werden Token verbrannt, was sich positiv auf die Kursentwicklung auswirken dürfte. Zusätzlich können Investoren durch Staking attraktive Rewards verdienen - aktuell 73 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre.

Durch diesen einzigartigen Ansatz hat Bitcoin Bull bereits mehr als fünf Millionen US-Dollar an Anlegergeldern einsammeln können. Der Presale läuft nur noch für wenige Stunden zum aktuellen Preis, danach folgt die nächste Preiserhöhung. Wer also nicht unnötig zu viel für sein Investment bezahlen möchte, sollte sich beeilen.

