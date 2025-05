Vor einer Woche, einen Tag nach Veröffentlichung starker Geschäftszahlen und eines noch viel beeindruckenderen Ausblicks, stürzte die Aktie des KI-Profiteurs Palantir um zwölf Prozent ab und musste die Hoffnungen auf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch erst einmal begraben. Doch am heutigen Dienstag ist es so weit. Die Palantir-Aktie notiert zur Stunde bei etwa 128,60 Dollar und damit rund zehn Dollar höher als am Montag. Im Vergleich zum Vortag ist dies ein Plus von 8,4 Prozent, seit Jahresbeginn ...

