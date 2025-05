Berlin (ots/PRNewswire) -Jimmy BX7 Pro Max Bekämpft unsichtbare Bettwanzen, Staubmilben und Allergene mit UV-Sanitizing & Hitze TechnologieIn dieser Fellwechsel-Saison können Haushalte mit Haustieren ihre Bettwäsche und Polstermöbel mit dem Jimmy BX7 Pro Max auffrischen, dem ultimativen Matratzenstaubsauger mit UV-Desinfektionstechnologie. Dieses Modell, das viele Merkmale seiner Vorgänger beinhaltet, enthält innovative Weiterentwicklungen, darunter eine verbesserte "Graphene"-Extremhitze, die Bettwanzen, Hausstaubmilben und Allergene (die für das menschliche Auge unsichtbar sind), die in Textilien eingebettet sind, gründlich reinigt und so die Gesundheit von vierbeinigen Freunden und ihrer Familie schützt.Dieses von der Allergy UK Foundation zertifizierte Handgerät tötet Bettwanzen und Hausstaubmilben ab und vertreibt Tierhaare und Verunreinigungen mit unglaublicher Saugkraft, UV-Beleuchtung und Heizung, so dass Matratzen und Polstermöbel gründlich und mühelos allergenfrei werden. Zu den fortschrittlichen Funktionen gehören:- Kombinierter Bürstenwalzen-Tappen: Die Walzenbürste aus Verbundwerkstoff verfügt über weiche Borsten und Gummistreifen, die mit einer hohen Frequenz von über 24.000 Mal pro Minute klopfen können. So werden Tierhaare auf der Oberfläche effektiv entfernt und Staubmilben und Allergene, die in Matratzen, Sofas und Teppichen stecken, herausgeklopft.- Verbesserte UV-C Sterilisation: Dieses Modell verfügt über ein UV-C-Licht für eine intensivere Sterilisation, die 99,99 % der Staubmilben und Bakterien entfernt.- Graphen Heizung: Dank der revolutionären Technologie erreicht der Staubsauger innerhalb von fünf Sekunden eine Leistung von 65\u2103, um tief in die Matratze einzudringen und die Feuchtigkeit effektiv zu entfernen, wodurch das erneute Auftreten von Hausstaubmilben verhindert wird.- Starke Saugkraft: Er verfügt über eine starke Saugleistung von 16.000 Pa, was eine bessere Entfernung von tief sitzenden Bettwanzen, Hausstaubmilben und Allergenen bedeutet, insbesondere in dickeren Textilien.- Intelligente Sensortechnologie: Der eingebaute Staubsensor erkennt den Staubgehalt und informiert mit LED-Farbanzeigen in Echtzeit über den Reinigungsfortschritt.- Bessere Filtrationstechnologie: Ein fortschrittliches duales Zyklon-Filtersystem fängt feinere Partikel auf und sorgt dafür, dass keine Allergene zurück in die Luft gelangen.Er ist jetzt erhältlich bei JIMMY.EU (https://jimmy.eu/collections/anti-mite-vacuums/products/bx7-pro-max-bed-vacuum-cleaner), Amazon (UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0DHL35LFT), Germany (https://www.amazon.de/dp/B0DHL35LFT), Italy (https://www.amazon.it/dp/B0DHL35LFT)), MediaExpert (Poland (https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/odkurzacze-reczne/odkurzacz-jimmy-bx7-pro-max)), Allegro, eMAG, Euro, Neonet, Al.to, Wildberries und Ozon.Über JimmyJlMMY (https://www.jimmyglobal.com/), eine technologieorientierte Haushaltsgerätemarke der KingClean Electric Co., LTD.Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 F&E-Ingenieure, meldet jährlich etwa 200 neue Patente an und hält seit seiner Gründung im Jahr 1994 mehr als 2200 Patente. JIMMY nutzt die robusten Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskapazitäten von KingClean und engagiert sich für bahnbrechende Innovationen, die einen saubereren Weg zur Verbesserung der Lebensqualität und des allgemeinen Wohlbefindens bieten.Kontakt:Sally.hong@kingclean.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2685131/BX7_Pro_Max_video.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/in-dieser-jahreszeit-geben-sie-tierhaaren-bettwanzen-staubmilben-und-allergenen-einen-platzverweis-mit-dem-neuesten-jimmy-bx7-pro-max-matratzenstaubsauger-302454316.htmlOriginal-Content von: JIMMY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172533/6033266