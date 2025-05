Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat am Dienstagabend überraschend seinen Jahresausblick gesenkt. Markt und Absatz in Nordamerika würden nun schwächer eingeschätzt, hieß es zur Begründung. Gegenüber dem Schlusskurs auf Xetra muss die Aktie aber nur leichte Verluste hinnehmen.Im Industriegeschäft ohne Finanzdienstleistungen geht Chefin Karin Radström 2025 nun nur noch von 48 bis 51 Milliarden Euro Umsatz aus, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das um ...

