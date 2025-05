NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung am Vortag dank der Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China haben am Dienstag vor allem Technologiewerte weiter zugelegt. Inflationszahlen stützten. Außerdem beflügelten positive Nachrichten für den Chipsektor. Den Leitindex Dow Jones Industrial belasteten hingegen hohe Kursverluste von Unitedhealth .

Der technologielastige Nasdaq 100 ließ erstmals seit Anfang März wieder die Marke von 21.000 Punkten hinter sich und stieg auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Zum Handelsende gewann er 1,58 Prozent auf 21.197,70 Zähler. Vom Zolltief von Anfang April hat er um gut 28 Prozent zugelegt. Dank des Aufschlags an diesem Dienstag ist die Bilanz seit Jahresanfang nun wieder positiv.

Der marktbreite S&P 500 verzeichnete am Dienstag einen Zuwachs von 0,72 Prozent auf 5.886,55 Punkte. Der Dow gab hingegen um 0,64 Prozent auf 42.140,43 Punkte nach.

Im April waren die Verbraucherpreise in den USA im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen. Im März hatte die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im April mit einer Stagnation gerechnet. Erste preistreibende Zolleffekte seien nicht sichtbar gewesen, kommentierte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, die Zahlen.

Fällt die Inflation schwächer aus als gedacht, stützt dies am Markt in der Regel die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Notenbank Fed. Kredite würden in so einem Fall günstiger, wovon die stark investitions- und finanzierungsabhängigen Firmen aus dem Technologiesektor profitieren./ajx/he

