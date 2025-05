Freiburg (ots) -Jeder dritte Mann und jede siebte Frau in Baden-Württemberg würde im Falle eines militärischen Angriffs ein Gewehr in die Hand nehmen. Ist das viel oder ist das wenig? Wer darauf dringt, Deutschland müsse wieder "kriegstüchtig" werden, wird die Quote vermutlich niedrig finden. Wer dagegen Angst hat, Deutschland befinde sich wieder auf dem Weg in eine militarisierte Gesellschaft wie die im Kaiserreich, wird die Quote wohl hoch finden. Beide liegen falsch. (...) Es ist eher ein pragmatischer Realismus. Wenn die Lage ist, wie sie ist, muss das Nötige getan werden, ohne in ein Extrem zu fallen. (...) https://mehr.bz/khs134qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6033279