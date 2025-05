EQS-Ad-hoc: Adtran Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Anpassung der Finanzberichte und Verschiebung der Hauptversammlung 2025; Keine wesentlichen Änderungen der Finanzangaben der Vorläufigen Gewinnmitteilung für Q1/2025 infolge der Anpassung erwartet



13.05.2025 / 22:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 569/2014

ADTRAN Holdings, Inc.:

Anpassung der Finanzberichte und Verschiebung der Hauptversammlung 2025;

Keine wesentlichen Änderungen der Finanzangaben der Vorläufigen Gewinnmitteilung für Q1/2025 infolge der Anpassung erwartet

Huntsville, Alabama (Vereinigte Staaten von Amerika). 13. Mai 2025 (CT)

Wie zuvor von der ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN und FSE: QH9) ("ADTRAN Holdings" oder die "Gesellschaft") in ihrem aktuellen Bericht auf Form 8-K, der am 16. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde ("Form 8-K"), bekannt gegeben, veröffentlichte die sich mehrheitlich im Besitz der Gesellschaft stehende Tochtergesellschaft Adtran Networks SE ("Networks") am 15. April 2025 eine Ad-hoc-Mitteilung in Deutschland (die "Ad-hoc-Mitteilung"). In der Ad-hoc-Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass Networks im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr eine Anpassung der Vorräte vorgenommen hat, die zu einer Erhöhung der Herstellungskosten führte, wodurch sich der Verlust von Networks für das Jahr 2024 um 5,7 Millionen Euro gegenüber dem Betrag erhöhte, der zuvor in den vorläufigen Finanzergebnissen von Networks am 27. Februar 2025 veröffentlicht worden war. In Form 8-K wurde mitgeteilt, dass die Gesellschaft dabei ist, die Auswirkungen der Anpassung der Finanzergebnisse von Networks für das Jahr 2024 (die "Anpassung") auf die historischen Konzernabschlüsse der Gesellschaft zu bewerten.

Wie in der vorläufigen Gewinnmitteilung der Gesellschaft vom 7. Mai 2025 (die "Vorläufige Gewinnmitteilung") bekannt gegeben wurde, stellte die Gesellschaft daraufhin fest, dass die Anpassung der Finanzergebnisse von Networks aus dem Jahr 2024 dazu führte, dass die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr und die darin enthaltenen Zwischenberichtszeiträume sowie für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angepasst werden müssen, wie in der Vorläufigen Gewinnmitteilung beschrieben, die als Anhang zu einem aktuellen Bericht auf Form 8-K beigefügt wurde, den die Gesellschaft bei der SEC am 8. Mai 2025 eingereicht hat.

Der Prüfungsausschuss des Board of Directors der Gesellschaft kam heute nach Abwägung der Empfehlungen der Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass die geprüften Konzernabschlüsse zum 31. Dezember 2024 und 2023 sowie die ungeprüften Konzernzwischenabschlüsse für die Zwischenberichtszeiträume des Geschäftsjahres 2024 (zusammen mit den zum 31. Dezember 2023 und 2024 endenden Geschäftsjahren, die "Non-Reliance-Perioden") nicht mehr als zuverlässig angesehen werden sollten. Die Geschäftsleitung der Gesellschaft wertet den Einfluss dieses Sachverhalts auf ihre internen Kontrolle der Finanzberichterstattung zum 31. Dezember 2024 weiter aus und hat mindestens eine weitere wesentliche Schwachstelle identifiziert. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Abschlüsse für die Non-Reliance-Perioden so bald wie möglich anzupassen (zusammenfassend die "Anpassungen").

Infolge der Anpassungen sowie der Auswertung und Feststellung von mindestens einer weiteren wesentlichen Schwachstelle kam der Prüfungsausschuss auch zu dem Schluss, dass das Testat der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers für die Konzernabschlüsse der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2024 und 2023 endenden Geschäftsjahre sowie die Durchsicht für die einzelnen Zwischenberichtszeiträume 2024 nicht länger als belastbar angesehen werden sollten.

Infolgedessen ist die Gesellschaft nicht in der Lage, ihren Quartalsbericht auf Form 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei der SEC einzureichen. Die Gesellschaft wird eine Notification of Late Filing auf Form 12b-25 bei der SEC einreichen, um zusätzliche fünf Kalendertage für die Einreichung des Quartalsberichts auf Form 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal zu erhalten, der voraussichtlich am oder vor dem 19. Mai 2025 eingereicht werden wird.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Anpassungen keine wesentlichen Änderungen der in der Vorläufigen Gewinnmitteilung dargestellten Finanzinformationen zur Folge haben werden. Dennoch wurde heute beschlossen, die ursprünglich für den 14. Mai 2025 vorgesehene ordentliche Hauptversammlung 2025 zu verschieben, um der Gesellschaft zusätzliche Zeit zu geben, den Prozess abzuschließen und den Aktionären ausreichend Zeit für die Prüfung der angepassten Abschlüsse zu geben.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsleitung sowie auf Informationen beruhen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Absicht der Gesellschaft, ihre früheren Konzernabschlüsse für die Non-Reliance-Perioden anzupassen, über die geschätzten Auswirkungen der Anpassungen der Abschlüsse für die Non-Reliance-Perioden, über die Einschätzung und Identifizierung der mindestens einen wesentlichen Schwachstelle bei der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung durch die Gesellschaft und der Offenlegungskontrollen und -verfahren der Gesellschaft auf ihre Abschlüsse und andere öffentliche Bekanntmachungen, über den Zeitplan für die Durchführung der Anpassungen, über den Zeitplan für die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung sowie damit zusammenhängende Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, und zwar aufgrund (i) des Einflusses der Einschätzung und Identifizierung auf zusätzlicher wesentlicher Schwachstellen, (ii) der Möglichkeit, dass die Anpassungen zu wesentlichen Änderungen der in der Vorläufigen Gewinnmitteilung dargestellten Finanzinformationen führen, (iii) des zeitlichen Ablaufs der Durchführung der Anpassungen, (iv) der Vorbereitung, Einreichung und Verteilung von Unterlagen im Zusammen mit der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung und (v) anderer bestimmter Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich derer, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Form 10-K und anderen bei der SEC eingereichter Dokumenten ausführlicher beschrieben sind. Die Gesellschaft lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ab, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben.

Veröffentlicht von

Adtran Holdings, Inc.

www.adtran.com

Für Medienvertreter

Gareth Spence

+44 1904 699 358

public.relations@adtran.com

Für Investoren

Peter Schuman, IRC

+1 256 963 6305

investor.relations@adtran.com

13.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com