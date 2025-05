Vancouver, British Columbia, 13. Mai 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE - USA: EMX; TSX Venture: EMX) (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Bronco Creek Exploration, Inc. eine Vereinbarung zum Erwerb einer Royalty-Beteiligung durch Explorationsleistungen (die "Vereinbarung") mit der Firma St. Vincent Minerals US, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Galileo Resources, PLC (AIM: GLR) ("Galileo"), unterzeichnet hat, die das Polymetallprojekt Ferber (das "Projekt" oder "Konzessionsgebiet") in Elko County, Nevada betrifft. Über die Vereinbarung sichert sich EMX die Möglichkeit einer NSR-Royalty-Beteiligung (Net Smelter Return) von bis zu 1 % am Projekt Ferber, indem das Unternehmen für Galileo entsprechende Explorationsleistungen zur Ermittlung aussichtsreicher Zielzonen im Konzessionsgebiet erbringt und auch Testbohrungen durchführt. Diese Explorationsarbeiten werden von Galileo finanziert. Darüber hinaus besteht für EMX nach Abschluss der Arbeitsprogramme die Option, eine zusätzliche NSR-Royalty-Beteiligung von 0,5 % für 1,0 Mio. $ zu erwerben (Anmerkung: alle Dollarbeträge in USD).

Das Projekt Ferber ist ein Kupfer-Gold-System im Osten von Nevada, das sich nahe der Grenze zu Utah, rund 55 Kilometer südlich der Stadt Wendover, befindet. In diesem Bergbaurevier wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts in geringem Umfang und mit Unterbrechungen Kupfer, Blei, Silber und Gold gefördert. Die historischen Bohrungen und Probenahmen während der 1980er und 1990er Jahre lieferten Gold- und Kupferresultate, die angesichts der aktuellen Metallpreise und besseren Einblicke in die vorteilhafte Geologie des Projekts Ferber, die EMX durch seine aktuellen Arbeiten in diesem Gebiet gewinnen konnte, sehr optimistisch stimmen.

Die Mineralisierung im Projekt Ferber ist offenbar rund um ein heterogenes Intrusionszentrum aus dem Eozän lokalisiert, das sich im Zuge der Exploration zu einem porphyrischen Kupfer-Gold-System entwickeln könnte, aber auch im Bereich der damit verbundenen Skarne und Verdrängungskörper in den umliegenden Karbonaten aus dem Paläozoikum. Zudem zeugen die im Projekt Ferber entdeckten Jasperoide und strukturell kontrollierten Alterierungs- und Mineralisierungszonen von der Möglichkeit, im Zuge der Exploration auf eine sedimentgebundene Goldmineralisierung zu stoßen. Das geologische Umfeld, die hydrothermale Alterierung und die Mineralisierung bei Ferber sind mit anderen Porphyrsystemen und -regionen des Eozäns im Great Basin vergleichbar, wie z.B. Copper Canyon und Copper Basin bei Battle Mountain in Nevada sowie Bingham Canyon in Utah.

EMX hatte das Gelände des Projekts Ferber zuvor bereits als kaum exploriertes, strukturell zergliedertes hydrothermales System mit interessanten Explorationsmöglichkeiten eingestuft, und freut sich nun über die Gelegenheit, das Projekt Ferber gemeinsam mit Galileo Resources zu bewerten und auszubauen. Die Arbeiten am "Target Generation Program" sollen in Kürze starten.

Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen

Die Vereinbarung wurde am 23. April 2025 unterzeichnet. Vereinbarungsgemäß besteht für EMX die Möglichkeit, im Zuge der weiteren Exploration im Projekt Ferber zwei Meilensteine zu absolvieren und sich damit eine NSR-Royalty von bis zu 1 % zu sichern. Der erste Meilenstein ist die "Target Generation"; dabei erwirbt EMX durch diverse Arbeiten am Projektstandort - wie etwa Kartierungen, Probenahmen und Strukturanalysen zur Ermittlung von Zielzonen im Konzessionsgebiet - eine NSR-Royalty von 0,33 %. Anschließend kann sich EMX über eine zusätzliche NSR-Beteiligung von 0,67 % eine Gesamt-NSR-Royalty von 1,0 % sichern, indem es die erste Phase der Explorationsbohrungen absolviert und so den Meilenstein "Reconnaissance Drilling" erreicht. Diese Arbeitsprogramme werden zur Gänze von Galileo finanziert, wobei EMX zusätzlich zur Royalty-Beteiligung ein Management-Honorar in Höhe von 7,5 % für das Erkundungsbohrprogramm (Reconnaissance Drilling Program) erhält. Sobald die Auflagen für diese beiden Meilensteine erfüllt wurden, ist EMX berechtigt, vor Abschluss einer Machbarkeitsstudie jederzeit eine zusätzliche NRS-Royalty-Beteiligung von 0,5 % für 1,0 Mio. $ zu erwerben.

Sollte Galileo das Explorationsprogramm über die Phase der Erkundungsbohrungen hinaus ausdehnen wollen, wäre für jede weitere Unterstützung des Programms durch EMX eine zusätzliche Vereinbarung zwischen den beiden Vertragsparteien erforderlich.

Diese Transaktion ergibt sich aus dem EMX-Geschäftsmodell der "Royalty Generation" (Erwerb von Royalty-Beteiligungen), bei dem das Unternehmen ein potentialreiches Konzessionsgebiet im Besitz einer anderen Partei ausfindig macht und sein geologisches Know-how auf kreative Weise einbringt, um den Wert der vom Partner finanzierten Explorationsprogramme zu steigern und sich dafür im Gegenzug eine Royalty-Beteiligung zu sichern.

Michael P. Sheehan, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Anmerkungen zu den benachbarten oder nahegelegenen Bergbaurevieren, Minen und Lagerstätten. Die in dieser Pressemeldung erörterten Bergbaureviere, Minen und Lagerstätten liefern einen entsprechenden Kontext zu den EMX-Projekten, weil sie sich in einem ähnlichen geologischen Umfeld befinden, sind allerdings nicht notwendigerweise ein Indiz dafür, dass in den Projekten des Unternehmens ähnliche Ressourcenmengen oder Erzgehalte zu finden sind.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Über Galileo Resources PLC

Galileo ist ein Unternehmen, das Möglichkeiten für den Aufbau strategischer Partnerschaften in wichtigen Bergbauregionen sondiert. Galileo ist auf Kupfer und kritische Batteriemetalle spezialisiert, die für die grüne Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen beteiligt sich an Projekten im Ausbaustadium, deren Potenzial noch nicht ausgeschöpft wurde, und überführt diese mit Hilfe von innovativen datengesteuerten Lösungen in das Produktionsstadium.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

mailto:Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

mailto:SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: (303) 973-8585

mailto:IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die wahrgenommene Qualität von Konzessionsgebieten, Explorationsergebnisse und -budgets, Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, Arbeitsprogramme, Investitionskosten, Zeitpläne, strategische Pläne, Marktpreise für Edel- und Basismetalle oder andere Aussagen enthalten, die keine Tatsachen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie "schätzen", "beabsichtigen", "erwarten", "werden", "glauben, "Potenzial" und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren zählen unter anderem die Nichtverfügbarkeit von Finanzmitteln, das Nichterkennen wirtschaftlich rentabler Mineralreserven, Schwankungen bei der Marktbewertung von Rohstoffen, Schwierigkeiten beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Erschließung eines Mineralprojekts, höhere Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Erwartungen hinsichtlich der Projektfinanzierung durch Joint-Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Management's Discussions and Analysis, "MD&A") für das am 31. März 2025 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form ("AIF") für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

