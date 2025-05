Kopf hinter Milliarden-Abo-Plattform ist zurück, aber das wollen Kreative wirklich

Der OnlyFans-Gründer, Tim Stokley, hat mit seiner neuen Abo-Plattform wieder Schlagzeilen für Kreativschaffende geschrieben. Allerdings könnte der wahre Konkurrent von seiner früheren Plattform bereits live sein und heißt SUBBD.

Das Projekt konnte mit seinem Fundraising im vergangenen Monat rund 400.000 USD einnehmen. Zurückzuführen ist das große Interesse darauf, dass sich die Content-Ersteller außerhalb des Web2 auf die Suche gemacht haben, da sie von Burnouts, fragmentierter Monetarisierung und begrenztem Fan-Engagement belastet werden.

SUBBD fusioniert die Welt der Blockchains mit den künstlichen Intelligenzen, um auf diese Weise optimierte On-Chain-Methoden für die Monetarisierung und die Skalierung bietet, um das Publikum noch besser von sich zu überzeugen.

Somit werden zwei der revolutionärsten Technologien in einer Plattform gebündelt. SUBBD ist allerdings mehr als dies und stellt stattdessen eine Wette auf die Zukunft der 85 Mrd. USD schweren Kreativwirtschaft dar.

Über den Vorverkauf können schnelle Investoren den $SUBBD-Coin in der aktuellen Vorverkaufsphase noch für einen Preis von 0,0554 USD kaufen. Dieser ist jedoch nur noch für weniger als zwei Tage gültig, da dann mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine weitere Preiserhöhung durchgeführt wird.

Subs von Stokley bring dasselbe alte Modell, während SUBBD eine Revolution ist

Stokley hat nun eine neue Autorenplattform mit dem Namen Subs gestartet. Bei dieser handelt es sich um einen webbasierten Dienst für Autoren von Inhalten für Erwachsene und mehr.

https://twitter.com/TechInsider/status/1920377442444759318

Die Plattform beabsichtigt, den Content-Erstellern dabei behilflich zu sein, ihr Publikum zu vergrößern und gelegentliche Zuschauer in zahlende Abonnenten zu verwandeln. Ähnlich wie bei Instagram wird es vermutlich einen Erkundungs-Feed und einen im Stil von "Show" von YouTube geben. Diese Inhalte sind werbefrei und sollen die Nutzer zu Abonnements, privaten Nachrichten und persönlichen Videoanrufen bewegen.

Einen Namen hat sich Stokely als Gründer von OnlyFans gemacht. Dieses Unternehmen verkaufte er im Jahr 2018 zu 75 % an Fenix International, welches Leonid Radvinsky gehört. Durch diesen Verkauf konnte er eine beträchtliche Summe erzielen, da diese später Milliarden einbrachte.

Trotz neuer Benutzeroberfläche spiegelt Subs die gleiche Web2-Struktur wider, inklusive der Gebühr in Höhe von 20 %. Zudem kommt es noch immer zu einem hohen Verlust der Einnahmen der Kreativschaffenden, da sie hohe Anteile an Manager zahlen, welche sich um Planung, Veröffentlichung und Fan-Engagement kümmern.

SUBBD bietet hingegen ein vollkommen neuartiges Modell. Es nimmt nicht nur marginale Änderungen vor, sondern verfolgt mit dem Web3 einen vollständig neuen Ansatz. Dieser zeichnet sich durch Eigentum, Automatisierung und Freiheiten für die Kreativschaffenden aus.

Die KI-gestützte Infrastruktur und die kryptonative Monetarisierung von SUBBD sorgen für eine Machtverschiebung von der Plattform zu den Content-Erstellern. Somit ist es mehr als eine neue App, sondern ein vollkommen neues System für eine neue Ära.

SUBBD automatisiert mit KI und schafft mehr Raum für das wirklich Wichtige

Für einige Spitzenverdiener mag das Konzept von OnlyFans aufgehen. Für die meisten Kreativschaffenden bedeutet es allerdings jede Menge Arbeit. Denn für eine hohe Sichtbarkeit wird auch ein ausreichendes Volumen benötigt.

Dies erfordert wiederum ein pausenloses Bearbeiten, Livestreamen, Chatten, Taggen, Optimieren und mehr. Auch bei Subs handelt es sich größtenteils nur um eine neu verpackte Version desselben Systems. Neu ist lediglich die Möglichkeit für Videoanrufe unter vier Augen. Allerdings bleibt weiterhin der Druck, zu produzieren, zu werben und relevant zu bleiben.

SUBBD ist der Gamechanger, da die Kreativschaffenden nicht mehr für die Plattform arbeiten, sondern diese für sie. So ist die künstliche Intelligenz dazu in der Lage, die unterschiedlichen Routineaufgaben zu übernehmen, damit diese wieder mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben haben.

Die Funktionalitäten umfassen automatische Nachrichtenbeantwortungen bis zu intelligenten Zeitplanungen und Publikumsfiltern. Auf diese Weise entfällt die tägliche Arbeit für die Verwaltung der Fans.

Auch bei der Auffindbarkeit soll SUBBD bessere Dienste erweisen. So wird die Plattform nicht von Engagement-Algorithmen angetrieben, welche insbesondere die Spitzenverdiener bevorzugen.

Auf Sub werden zwar ein Entdeckungs-Feed und ein Show-Bereich geboten, allerdings werden diese noch immer zentralistisch verwaltet. Auf SUBBD verfolgt man mit künstlichen Intelligenzen hingegen einen besseren Ansatz.

Dafür werden unter anderem KI-Modelle wie Florence-2 und Tag2Text verwendet, um aussagekräftige und kontextabhängige Tags sowie Beschreibungen zu erstellen. Ebenso lassen sich die Inhalte der Plattform nach Filtern wie Stimmung, Setting und Stil sortieren, wie Strandszenen unter Palmen oder Aufnahmen mit wenig Licht in Innenräumen. Somit entfällt die Notwendigkeit des manuellen Taggings.

Dies soll dafür Sorge tragen, dass die Inhalte nicht einfach in einem Feed verschwinden. Stattessen sind diese suchbar, personalisiert und auf die Bedürfnisse der Fans abgestimmte, anstelle nur auf die Viralität.

Außerdem können über OpenAIs Whispers Sprachnachrichten und andere Audiodateien in Transkripte verwandelt werden. Diese lassen sich dann automatisch taggen, zusammenfassen und wiederverwenden. Damit kann der Nutzen der Inhalte ohne weitere Arbeit gesteigert werden.

https://twitter.com/SUBBDofficial/status/1885359913766957463

$SUBBD-Coin ist das Kernelement der tokenisierten Kreativwirtschaft

Ein wichtiges Element von SUBBD und seiner Web3-Ökonomie stellt der eigene $SUBBD-Coin dar. Denn über diesen soll die Art und Weise revolutioniert werden, wie die Kreativschaffenden ihre Verdienste erhalten und wie Fans diese unterstützen.

Zudem müssen die Nutzer nicht mehr länger auf die Auszahlungen warten. Stattdessen erhalten die Content-Ersteller über SUBBD ihre Trinkgelder sofort und sicher. Ebenso sind Eins-zu-Eins-Anrufe mit integrierter Trinkgeldfunktion möglich.

Darüber hinaus können die Tokeninhaber über diesen auf Pay-per-View-Inhalte, exklusive Drops und Abonnements zugreifen. Damit wird eine vollständig tokenisierte Monetarisierungsschleife geschaffen.

Ebenso gibt es Neuerungen im Bereich des Eigentums. Schließlich handelt es sich bei Content-Erstellern um Unternehmen, wie der ehemalige OnlyFans-Geschäftsführer Amrapali Gan mitteilte. Diesen Aspekt berücksichtigt auch SUBBD, weshalb es nicht nur ein Blockchain-Geschäftsmodell ist, welches die Kreativschaffenden kontrollieren können.

Über die Pauschalgebühr von SUBBD in Höhe von 20 % werden alle wichtigen Aspekte abgedeckt. Dies sind Infrastruktur, KI-Tools, Wartung sowie Research und Entwicklung. Zusätzliche Gebühren, plattformbedingte Beschränkungen und die Notwendigkeit von externen Managern entfallen. Dies stellt im Unterschied zu den Gebühren in Höhe von 50 bis 70 % bei Web2-Plattformen und Agenturverträgen eine deutliche Verbesserung dar.

Kaufen Sie SUBBD-Coins und erhalten Sie 20 % pro Jahr für die Unterstützung der KI-basierten Zukunft der Kreativwirtschaft

Hinter dem $SUBBD-Coin steckt ein echter Nutzen, wobei es keine Rolle spielt, ob Sie ein Content-Ersteller oder Fan sind. Als Anleger können Sie in die Revolution der Kreativwirtschaft investieren, welche mit KI und Blockchains vollkommen neu aufgesetzt wird.

Für diese 85 Mrd. USD schwere Industrie war der Wandel zu künstlichen Intelligenzen und Web3 überfällig und wird nun durch SUBBD vollzogen. Schnelle Anleger können sich die $SUBBD-Coins über den Presale besonders günstig sichern.

Öffnen Sie dafür einfach die SUBBD-Website und verbinden danach eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet mit dieser. Danach können Sie mit ETH, BNB, USDT und Bankkarten zahlen. Zudem lassen sich die Coins schon für eine fixe Rendite von 20 % staken.

Der Gemeinschaft von SUBBD können Sie sich über X, Instagram und Telegram anschließen.

