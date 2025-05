Das Projekt mit einem Wert von 1,3 Mrd. USD bietet erstklassige Annehmlichkeiten, darunter eine einzigartige Deckenuhr von Jacob Co., die weltweit größte ihrer Art.

Ohana Development, der führende Immobilienentwickler, der für seine Luxusimmobilien bekannt ist, hat in Zusammenarbeit mit dem Luxusuhren- und Schmuckhaus Jacob Co. das Projekt "Jacob Co. Beachfront Living by Ohana" vorgestellt. Das Projekt wurde im Emirates Palace Mandarin Oriental in Abu Dhabi präsentiert. Dieses 1,3 Mrd. USD schwere Bauprojekt in Al Jurf zwischen Dubai und Abu Dhabi verbindet natürliche Umgebung mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit und Handwerkskunst.

Jacob Co. Beachfront Living by Ohana präsentiert 457 Wohneinheiten, darunter Apartments mit Meerblick, Villen, Penthäuser, Sky Mansions und Strandvillen, die alle den Geist des eleganten Lebens an der Küste widerspiegeln. Die Penthäuser sind ab 6 Mio. USD erhältlich und bieten einen 180-Grad-Ausblick sowie großzügige Innenräume, während die Sky Mansions ab 21 Mio. USD einen 360-Grad-Panoramablick und private Aufzüge bieten.

Individuell gestaltbare Villen und Herrenhäuser mit 3 bis 6 Schlafzimmern jedes mit privatem Pool sind mit Blick auf das Naturschutzgebiet oder den Kanal verfügbar, während die Strandvillen unvergleichlichen Platz und einen unverbauten Meerblick bieten.

Husein Salem, CEO von Ohana Development, erklärte: "Unsere Vision für Jacob Co. Beachfront Living by Ohana ist es, das Wohnerlebnis am Strand durch die Entwicklung einer exklusiven Oase entlang der Küste zu verbessern. Wir schaffen einen Rückzugsort am Meer, wo ausgewählte Erlebnisse, zeitlose Eleganz und Ruhe zusammenkommen, um einen unverwechselbaren Lebensstil zu bieten."

Jacob Arabo, Chairman und Creative Director von Jacob Co., fügte hinzu: "In enger Zusammenarbeit mit Ohana Development haben wir unsere Tradition künstlerischer Exzellenz und ultra-luxuriösen Lebensstils in jedes Detail einfließen lassen. Jacob Co. Beachfront Living by Ohana ist eine Hommage an die Kunst der Küstenarchitektur, wo Design, Handwerkskunst und die Faszination des Meeres zusammenkommen, um außergewöhnliche Wohnräume zu schaffen."

Zu den Annehmlichkeiten im Resort-Stil gehören der Jacob Co. Social Club mit der weltweit ersten Seafront Cigar Lounge, ein Businesscenter und der Jacob Co. Residents Club, der nur Mitgliedern vorbehalten ist und eine Uhrengalerie sowie wechselnde Kunstausstellungen bietet. Die Entwicklung umfasst auch den weltweit ersten Jacob Co. Beach Club, einen pulsierenden Ort direkt am Meer.

Bei ihrer Ankunft werden die Bewohner in einem großzügigen Eingangsatrium empfangen, das von einer 10 Meter breiten Deckenuhr von Jacob Co. gekrönt wird. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2028 vorgesehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://ohana-development.com.

