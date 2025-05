MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zum Start der schwarz-roten Bundesregierung:

"Fehlstart bei der Kanzlerwahl! Wirrwarr an der Grenze! Oje, der Pole Tusk runzelt schon die Stirn! Ha, der erste Koalitionsstreit um die Rente! Das kann ja was werden.... So oder so ähnlich lesen und hören es die Deutschen seit einer Woche in vielen Zeitungen und noch mehr im öffentlich rechtlichen Fernsehen. Ja, es stimmt. Auch der Kanzler hätte sich gewiss gewünscht, dass seine schwarz-rote Mehrheit schon im ersten Wahlgang gestanden wäre. Doch ist der erste Schreck wieder verflogen. Die meisten Bürger nehmen die Anlaufschwierigkeiten gelassener als manche vorschnell triumphierenden Kommentatoren. Der Verdacht liegt nahe, dass da ein Teil der woken Berliner Blase ihrem Frust über den ungeliebten Macho-Kanzler, den sie gerne verhindert hätten, freien Lauf lässt. Die neue Regierungsmannschaft hat es in der Hand, ihren Kritikern Recht zu geben. Oder sie im besten Fall zu widerlegen. 100 Tage Zeit sollte man ihr lassen."/yyzz/DP/men