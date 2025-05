FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse bekommt eine neue Aufsichtsratschefin: Clara-Christina Streit soll Martin Jetter beerben. Unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung des Dax -Konzerns am Mittwoch (Beginn: 10.00 Uhr) will das Kontrollgremium Streit wählen.

Das Aktionärstreffen findet in diesem Jahr erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 als Präsenz-Veranstaltung statt. Damit will die Deutsche Börse auch dem seit Jahresbeginn amtierenden Konzernchef Stephan Leithner Gelegenheit bieten, sich persönlich den Aktionärinnen und Aktionären vorzustellen.

Geschäftlich ist der Frankfurter Marktbetreiber dank der starken Schwankungen an den Börsen und guter Geschäfte mit Produkten rund um die Finanzmärkte auf Rekordkurs. Im laufenden Jahr peilt der Vorstand mit rund 5,2 Milliarden Euro Nettoerlösen und 2,7 Milliarden Euro operativem Gewinn Bestmarken an./ben/DP/he