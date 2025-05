Die Experten der Investmentbank Goldman Sachs haben sich am Dienstag überraschend bullisch für den weiteren Kursverlauf des S&P 500 geäußert. So stark sollen die Börsen jetzt steigen und darum hat die Investmentbank ihre negative Haltung über den Haufen geworfen. Noch vor einigen Wochen kursierte in den USA die Angst vor einer Rezession als Horrorszenario für die Börse. Auslöser dessen war der Handelskrieg zwischen den USA und China. Doch durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...