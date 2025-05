DJ AUSBLICK/Brenntag-Investoren schauen auf Ausblick und CEO-Nachfolge

Von Stefanie Haxel

DOW JONES--Der Chemikalienhändler Brenntag hat im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis voraussichtlich im einstelligen Prozentbereich gesteigert. Angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen dürften sich die Anleger bei der Zahlenvorlage am Mittwoch auf den Ausblick konzentrieren. Ein weiteres Thema dürfte die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden sein, da Christian Kohlpaintner zum Jahresende ausscheidet.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

PROGNOSE: Brenntag hat für das Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITA) in einer Bandbreite von 1,1 Milliarden bis 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass diese Prognose unter anderem von einem leichten Rückenwind durch Währungseffekte ausgehe und auf einer Wechselkursprognose von 1,05 US-Dollar zum Euro basiere. Dieser habe sich seitdem jedoch abgeschwächt. Am Montag kostet der Euro 1,11 Dollar. Anleger dürften nach den Risiken für den Ausblick fragen.

MANAGEMENT: Der Vorstandsvorsitzende Christian Kohlpaintner hat seinen zum 31. Dezember auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängert. Die Suche nach einem Nachfolger, der die Konzernstrategie "Strategy to Win" weiter umsetzt und die Geschäftsbereiche Essentials und Specialty operativ und rechtlich entflechtet, läuft. Investoren dürften sich nach dem Stand des Nachfolgeprozesses erkundigen. Der Finanzvorstand hat bereits gewechselt: Zum 1. April hat Thomas Reisten die Nachfolge von Kristin Neumann angetreten. Unterdessen soll der Aufsichtsrat von derzeit sechs auf acht Mitglieder erweitert werden, um den gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsräte in global agierenden Unternehmen Rechnung zu tragen, wie Brenntag im April mitteilte. Der Erweiterung muss die Hauptversammlung am 22. Mai zustimmen, die dann auch drei neue Mitglieder in das Gremium wählen soll. Die Aktionäre dürften sich nach dem Stand der Nachfolgesuche für den CEO-Posten erkundigen.

RESTRUKTURIERUNG: Im Fokus der Investoren stehen weiterhin die Fortschritte bei der Entflechtung und Restrukturierung der beiden Geschäftsbereiche Essentials und Specialties. Brenntag hatte im November angekündigt, diese zu forcieren, und strebt im Zuge dessen bis 2027 Einsparungen von jährlich rund 300 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag etwas mehr als 50 Millionen Euro eingespart und damit sein Sparziel erreicht. Im laufenden Jahr will der Konzern die Einsparungen in etwa verdoppeln. Investoren dürften nach den Fortschritten fragen.

Der Konzern mit Sitz in Mülheim an der Ruhr wird am Mittwoch Zahlen vorlegen. Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten für das erste Quartal und für das Gesamtjahr 2025:

=== . PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 4.178 +4% 9 4.003 Rohertrag 1.035 +5% 9 984 Operatives EBITDA 366 +7% 6 342 Operatives EBITA 276 +6% 10 260 Ergebnis nach Steuern/Dritten 140 -1% 5 141 Ergebnis je Aktie 0,97 -- 5 0,97 . PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24 Umsatz 16.863 +4% 17 16.237 Rohertrag 4.197 +4% 15 4.025 Operatives EBITDA 1.524 +5% 14 1.457 Operatives EBITA 1.167 +6% 16 1.102 Ergebnis nach Steuern/Dritten 607 +13% 14 536 Ergebnis je Aktie 4,20 +13% 14 3,71 Dividende je Aktie 2,20 +5% 15 2,10 ===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Vara Research

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

