© Foto: DesignIt - picture alliance / Zoonar

Die Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China führt zu Kapitalabflüssen aus Europa in Richtung USA. Europa kann den starken US-Vorgaben nicht mehr folgen. Schlägt jetzt wieder die Stunde der Magnificent 7?Nach seinem Allzeithoch ist dem DAX bei 23.911 Punkten ist dem DAX die Puste ausgegangen und er konnte zu Wochenbeginn nur noch ein kleines Plus über die Ziellinie retten. Dienstag sah es auch nicht anders aus. Obwohl die Wall Street die Aussetzung der Strafzölle ordentlich feierte, nahmen die europäischen Indizes die Steilvorlage nicht mehr auf, sondern traten eher auf der Stelle. Auch gute US-Inflationsdaten brachten keinen Schwung an den europäischen Märkten. Dafür ist die …