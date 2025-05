DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUEREINNAHMEN - Schlechte Nachrichten für Finanzminister Lars Klingbeil (SPD): Die Steuereinnahmen entwickeln sich schwächer als prognostiziert. Das werde die neue Steuerschätzung ergeben, die Klingbeil am Donnerstag präsentiert, wird in Regierungs- und Schätzerkreisen erwartet. Demnach dürften Bund, Länder und Kommunen zwischen 2025 und 2029 insgesamt einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag weniger einnehmen als noch im Herbst erwartet. Grund ist unter anderem die schwache Konjunktur. (Handelsblatt)

SEEFRACHT - Das ab heute geltende 90-tägige Zollmoratorium zwischen China und den USA gefährdet nach Ansicht von Experten erneut die weltweiten Lieferketten. Nach Berechnungen der maritimen Beratungsfirma Linerlytica erwarten die Terminals an der US-Westküste schon im Mai mehr Container als zu Zeiten von Corona. Damals hatte die Verstopfung in den Häfen für massive Lieferengpässe gesorgt. Weil Reedereien ihre Frachter nun auf den Pazifik verlagern, steigen gleichzeitig in Europa die Frachtraten. (Handelsblatt)

SANKTIONEN - Die Bundesregierung und die Europäische Union erwägen nach einem Bericht der Bild-Zeitung weitere Sanktionen gegen Russland, sollte Moskau nicht zu einem Waffenstillstand in der Ukraine bereit sein. Wie Bild unter Berufung auf Kreise der Bundesregierung sowie EU-Kreise berichtet, sind demnach drei Hauptsektoren im Visier. So sollen Sanktionen den Energie-Sektor mit Öl, Gas und Uran, den Schifffahrtsbereich, besonders die russische Schattenflotte, sowie den Bankensektor treffen. (Bild)

