THG-Emissionsziel deutlich vor der Zeit erreicht und neues Ziel gesetzt

Green-Building Quote auf 52,9% gesteigert

Nachhaltigkeitsbericht und Wesentlichkeitsanalyse extern geprüft

Mit ESG-Roadmap weiter klar auf Kurs Frankfurt, 14.05.2025 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Titel dieses bereits zwölften Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens ist: "Verantwortung, die bleibt." Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG: "Bei Branicks verstehen wir Nachhaltigkeit nicht nur als gesellschaftliche Erwartung, sondern als strategisches Element eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells und festen Bestandteil unserer Unternehmenswerte. Entsprechend konkret und ambitioniert verfolgen wir unseren Kurs und haben uns weitere Zwischenziele auf dem Weg zu Net-Zero bis 2050 gesetzt - aus Verantwortung, die bleibt." In der Verfolgung seiner Nachhaltigkeitsziele ist das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr erneut wesentlich vorangekommen. So wurde das ursprünglich für 2030 angestrebte Ziel, die THG-Emissionen pro Quadratmeter im Eigenbestand (Commercial Portfolio) um mindestens 40% gegenüber dem Basisjahr 2018 zu reduzieren, bereits im vergangenen Jahr erreicht bzw. mit einer Absenkung um 51% gegenüber dem Ausgangsjahr weit übertroffen. Als neue Zwischenziele hat sich Branicks gesetzt, bis 2035 die THG-Emissionen im eigenen Geschäftsbetrieb (exkl. Portfolio) um mindestens 50% gegenüber 2024 zu senken und die THG-Emissionen je Quadratmeter im Commercial Portfolio im selben Zeitraum ebenfalls um mindestens 50% zu reduzieren. 2024 konnte auch die Green-Building-Quote erneut stark verbessert werden: von 43,6% (2023) auf 52,9% (2024). Damit ist Branicks voll auf Kurs Richtung seiner Green-Building-Zielmarke 2027 von 60%. Im Bereich der sozialen Faktoren ist das Verhältnis von Männern und Frauen im Unternehmen mit 49% zu 51% nahezu ausgewogen. Das Gender-Pay-Gap im Bereich der Mitarbeitenden ohne Führungsaufgaben konnte um 9%-Punkte verringert werden. Branicks dokumentiert in seinem Nachhaltigkeitsbericht unter dem ganzheitlichen Ansatz: "ESG+D" Strategie, Status und Zielsetzungen der drei ESG-Dimensionen Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G) sowie zusätzlich der Digitalisierung (D). Wo sinnvoll und möglich verbindet Branicks die Verfolgung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele mit dem Einsatz digitaler Lösungen zum Beispiel durch einen systematischen Ausbau der digitalen Erfassung und Auswertung von Gebäudedaten. Wie bereits 2023 hat Branicks auch den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht auf freiwilliger Basis einer vollständigen externen Prüfung unterzogen. Zusätzlich wurde die methodisch und analytisch neu aufgesetzte Wesentlichkeitsanalyse und die Kennzahlen nach Sustainability Best Practice Recommendations der European Public Real Estate Association (EPRA) extern geprüft. Branicks hat im Berichtsjahr erneut Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA erreicht. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde nach den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI-Standards) erstellt und kann heruntergeladen werden unter: https://branicks.com/wp-content/uploads/2025/05/Branicks_NB2024_D.pdf Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,2 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



