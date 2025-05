EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Kontron und congatec starten Herstellerkooperation für Computer-on-Modules (COM)



14.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Deggendorf, 14. Mai 2025 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, und die congatec GmbH, ein führender Anbieter von Embedded- und Edge-Computing-Technologie, haben heute eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Herstellung von COMs unterzeichnet, wobei Kontron die congatec COMs herstellen wird. Es ist geplant, dass die Zusammenarbeit in naher Zukunft auf weitere Bereiche ausgeweitet wird. Die Kontron-Tochter JUMPtec GmbH und die congatec GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Beteiligungs AG, sind Entwickler von COMs für Embedded Computing (COMexpress, COM-HPC, SMARC, Q7). Durch diese Vereinbarung stellt Kontron sein breites internationales Produktionsnetzwerk für die Herstellung der congatec COMs zur Verfügung. Aufgrund der Ähnlichkeit der COM-Module und höherer Volumina rechnen sowohl Kontron als auch congatec mit Kostenvorteilen und werden in der Lage sein, die Tarifentwicklung, insbesondere in den USA, aufgrund der dortigen Produktionsstätten von Kontron aktiv zu steuern. Diese Entwicklung ist das Ergebnis der Strategie von congatec, angesichts des internationalen Handels und der wachsenden Kundennachfrage aus geopolitischen Gründen einen Local-for-Local-Ansatz zu verfolgen. Kontron fertigt über seine Tochtergesellschaft Katek als ODM-Experte an 21 Standorten weltweit und bietet lokale Dienstleistungen in verschiedenen Branchen an, darunter Medizin, industrielle Automatisierung, Transport, Avionik und Verteidigung. Die Kontron Gruppe wird Supply Chain Management, Produktion und Logistik für die fabless congatec Gruppe übernehmen. Auch über eine weitergehende Zusammenarbeit wird verhandelt. Kontron und congatec sprechen über mögliche Partnerschaften in den Bereichen Entwicklung, Know-how-Austausch und gemeinsame Vertriebs- und Marketingaktivitäten, die vorbehaltlich einer Einigung auch zu einer Kapitalbeteiligung von congatec an JUMPtec führen könnten. Beide Unternehmen sind bekannt für höchste Qualitätsstandards und eine breite und innovative Technologie-Roadmap mit leistungsstarken Partnerschaften mit Intel, AMD, Qualcomm und NXP. Weitere Informationen: Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Neuigkeiten rund um Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

Über congatec congatec ist ein weltweit führender Anbieter von high-performance Hardware- und Software-Buildingblocks für Embedded- und Edge-Computing-Lösungen auf Basis von Computer-on-Modules (COM). Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, der Robotik, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt. congatecs applikationsfertige high-performance aReady.-Ecosystems vereinfachen und beschleunigen die Entwicklung von Lösungen vom COM bis zur Cloud. Dieser applikationsfertige Ansatz kombiniert COMs mit Services und kundenspezifisch konfigurierbaren Schlüsseltechnologien für Systemkonsolidierung, IoT, Security und Künstliche Intelligenz. Unterstützt vom Mehrheitsaktionär DBAG Fund VIII, einem deutschen Mittelstandsfonds mit Fokus auf wachsende Industrieunternehmen, verfügt congatec über die Finanzierungs- und M&A Erfahrung, um diese expandierenden Marktchancen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.de oder auf LinkedIn und YouTube . Folgen Sie congatec: congatec am LinkedIn (Englisch)

congatec am Auf YouTube (Englisch)

Neuigkeiten über congatec finden Sie in https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases/ .

Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 151 151 938 81

group-pr@kontron.com





Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG - Investor Relations

Tel: +43 664 60191 5153

ir@kontron.com

Christof Wilde

congatec - Unternehmensmarketing

Tel: +49-991 2700-2822

christof.wilde@congatec.com

