ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Bechtle von 37,50 auf 45,00 Euro angehoben und liegt damit nun deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau. Folglich stufte Christopher Tong die Papiere am Mittwoch von "Neutral" auf "Buy" hoch. Eine schwierige Phase für den IT-Dienstleister nähere sich dem Ende, schrieb er und setzt darauf, dass das deutsche Investitionspaket auch dem Unternehmen ordentlich Rückenwind verleiht.