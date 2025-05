LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen. Dies teilte das im SDax gelistete Unternehmen am späten Dienstagabend in Luxemburg mit. Grand City Properties hatte im März angekündigt, spätestens im kommenden Jahr dann für 2025 wieder eine Gewinnbeteiligung zahlen zu wollen und die Entscheidung für 2024 noch offen gelassen. Das Unternehmen hatte für 2022 und 2023 wegen erhöhten Unsicherheiten auf den Märkten die Dividende gestrichen. Für 2021 hatte der Immobilienkonzern 83 Cent je Aktie ausgeschüttet./zb/stk