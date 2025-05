Berlin (ots) -Die CDU/CSU-Fraktion hat auf ihrer Sitzung am heutigen Dienstag einen neuen Geschäftsführenden Vorstand gewählt. Neben dem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn und dem CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sowie dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer Steffen Bilger und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Reinhard Brandl, die bereits in der vergangenen Woche gewählt worden waren, gehören dem Geschäftsführenden Vorstand die im Folgenden aufgelisteten stellvertretenden Vorsitzenden, Parlamentarischen Geschäftsführer und Justiziare an. Außerdem wurden die neuen Arbeitsgruppenvorsitzenden gewählt.Stellvertretende Fraktionsvorsitzende:Günter Krings - Recht und Verbraucherschutz, Innen, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten, PetitionenSepp Müller - Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus, Neue LänderMathias Middelberg - Haushalt, Finanzen, KommunalpolitikAnja Weisgerber - Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kultur und MedienCarsten Linnemann - Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Sport und EhrenamtNorbert Röttgen - Auswärtiges, Verteidigung, Interparlamentarische Konferenz für die GASP und GSVP, Europarat, MenschenrechteAndreas Jung - Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, NachhaltigkeitRonja Kemmer - Forschung, Technologie und Raumfahrt, Digitales und StaatsmodernisierungStephan Stracke - Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung und BauwesenPatricia Lips - Europapolitik, Europa-Koordination, Parlamentarische Zusammenarbeit in Europa, Verbindungsbüro Brüssel, EVP-FraktionAlbert Stegemann - Ernährung, Landwirtschaft und Heimat, GesundheitParlamentarische Geschäftsführer:Steffen Bilger - Erster Parlamentarischer Geschäftsführer (bereits am 5. Mai gewählt)Reinhard Brandl - Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe und Stellvertreter des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers (bereits am 5. Mai gewählt)Hendrik Hoppenstedt - Parlamentarischer GeschäftsführerCatarina dos Santos-Wintz - Parlamentarische GeschäftsführerinFelix Schreiner - Parlamentarischer GeschäftsführerJustiziare:Ansgar Heveling - JustiziarThomas Silberhorn - JustiziarVorsitzende der Arbeitsgruppen:Susanne Hierl - Recht und VerbraucherschutzAlexander Throm - InnenAndreas Lenz - Wirtschaft und EnergieFritz Güntzler - FinanzenChristian Haase - HaushaltSimone Borchardt - GesundheitJohannes Steiniger - Ernährung, Landwirtschaft und HeimatAnne König - Bildung, Familie, Senioren, Frauen und JugendMarc Biadacz - Arbeit und SozialesJürgen Hardt - AuswärtigesThomas Erndl - VerteidigungTilman Kuban - Angelegenheiten der Europäischen UnionBjörn Simon - VerkehrFlorian Müller - Forschung, Technologie und RaumfahrtMark Helfrich - Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, nukleare SicherheitNicolas Zippelius - Wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwicklungNorbert Altenkamp - Menschenrechte und humanitäre HilfeStephan Mayer - Sport und EhrenamtOttilie Klein - Kultur und MedienMichael Kießling - TourismusAndreas Mattfeldt - PetitionenRalph Brinkhaus - Digitales und StaatsmodernisierungJan-Marco Luczak - Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und KommunenPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6033306