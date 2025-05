Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die anhaltende Erholung an den Aktienmärkten führt auch im ETF-Handel der Börse Frankfurt wieder zu mehr Aktivität, so die Deutsche Börse AG."Noch deutlich ruhiger als Anfang April, aber trotzdem gute Umsätze", so beschreibe Frank Mohr von der Société Générale das aktuelle Geschehen. Holger Heinrich von der Baader Bank AG spreche sogar von "deutlich erhöhten Umsätzen" sowie ca. 30 Prozent mehr Käufen als Verkäufen. Am aktivsten seien die Anlegerinnen und Anleger unverändert bei den europäischen Indexfonds. Gekauft würden Varianten des MSCI Europe (ISIN: LU1737652310), des MSCI Europe Value (ISIN: IE00BSPLC306) und des MSCI Europe Quality Factor (ISIN: IE00BQN1K562). Abgaben sehe Heinrich im Bereich des STOXX Europe 600 (ISIN: LU1772333404; ISIN: LU0599613147). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...