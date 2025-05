Bonn/Damaskus (ots) -Die geplante Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien hat im Land einen Freudensturm ausgelöst und ist ein wichtiger erster Schritt für den Wiederaufbau des Landes. Dr. Thorsten Klose-Zuber, Generalsekretär von Help - Hilfe zur Selbsthilfe, und Stefan Brand, Abteilungsleiter Kommunikation bei Help, sind gerade im Land und stehen für Interviews vor Ort zur Verfügung."Die geplante Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien ist ein Meilenstein vor allem für die Zivilbevölkerung im Land. Nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg und trotz des Machtwechsels vor knapp einem halben Jahr, sind nach wie vor rund 17 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Durch die Aufhebung der Sanktionen können endlich wieder Hilfsgelder leichter nach Syrien fließen. Unsere Mitarbeitenden und Partnerorganisationen hier vor Ort teilten mir unmittelbar nach der Ankündigung der US-Regierung mit, welche enormen Veränderungen dies mit sich bringt. Etwa die einfachere Beschaffung von Hilfsgütern, den schnelleren Wiederaufbau sowie eine Verbesserung der medizinischen Versorgung. Die internationale Gemeinschaft muss diesen Rahmen jetzt nutzen, um der syrischen Bevölkerung, nachdem sie jahrelange gelitten hat, zu helfen", sagt Dr. Thorsten Klose-Zuber, Generalsekretär von Help - Hilfe zur Selbsthilfe, von vor Ort.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview von vor Ort oder Hintergrundgespräch. Sie erreichen uns unter der 0173 2790 438/0173 710 7454 oder per E-Mail an presse@help-ev.de.Pressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeHelp-PresseteamPresseabteilungAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/6033311