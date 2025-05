NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. In Gesprächen auf der jährlich veranstalteten Branchenkonferenz der US-Bank habe Konzernchef Vincent Warnary robuste Wachstumspläne auf der Basis von Innovationen in einem an Schwung verlierenden Nachfrageumfeld skizziert, schrieb Celine Pannuti in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000