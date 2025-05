ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für April mit einem Kursziel von 226 US-Dollar auf "Buy" belassen. Gavin Parsons rechnete am Dienstagabend vor, dass etwa doppelt so viele 737-Max- und 787-Jets ausgeliefert wurden wie im Vorjahr. Er erwartet, dass sich die Auftragslage mit der Unterzeichnung weiterer Handelsabkommen bessert./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 21:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058