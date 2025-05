DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILBNPPE.-E.L.V.US UECEO EUR LU1377381980 BAW/UFNBNPPE.-E.MO.EU.UECEO EUR LU1377382012 BAW/UFNBNPPE.-E.L.V.US UEDEO EUR LU1481201298 BAW/UFNBNPPE.-E.L.V.US UECDL USD LU1481201371 BAW/UFNBNPPE.-E.MO.EU.UEDEO EUR LU1481201538 BAW/UFN