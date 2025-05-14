The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2025
ISIN Name
US7591EPAQ39 REGIONS FIN. 20/25
US29874QEG55 EBRD 20/25 MTN
XS2177023137 NRW.BANK MTI 20/25 DL
XS2119468572 BRIT.TELECOM 20/80 FLR
XS2178043530 BK IRELAND 20/UND. FLR
USU1302DAA91 CRH AMERICA 15/25 REGS
XS1612542826 GE AEROSPACE 17/25
XS1234760699 BLACKST.HLDGS FIN. 15/25
XS1227947097 CGNPC INT.15/25 REGS
USU2339CBX57 MERC.B.F.NA. 15/25REGS
XS1233275194 PROVEN HONOUR CAP. 15/25
AU3CB0229680 PACIFIC NATL FINAN.P.2025
DE000HLB32A8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/19
XS1402177601 STATE G.O.I. 16/25 REGS
XS1233786950 WORLD BK 15/25 MTN
XS2176686546 UBS 20/25 MTN
US716973AA02 PFIZER IN.E. 23/25
ES0365936048 ABANCA 23/26 FLR MTN
DE000HLB48Y4 LB.HESS.THR.CARRARA05O/23
DE000HLB48E6 LB.HESS.THR.CARRARA05F/23
US857477CB77 STATE STREET 23/26 FLR
FR001400HX73 L OREAL 23/25 MTN
XS2479371028 CH.CO.BK 22/25 MTN
DE000HLB4819 LB.HESS.THR.CARRARA05R/23
DE000HLB7366 LB.HESS.THR.CARRARA05S/22
XS2447552089 IND. BK (HK) 22/25 MTN
XS1608207640 INTESA SANPAOLO 17/25 FLR
XS2463140637 ORIENT SEC. 22/25 MTN
DE000LB2BS13 LBBW AD FESTZINS 22/25
XS0497709286 NM PLC 10/25 MTN
DE000LB01WX4 LBBW IHS 15/25
LU2078716052 GS+P-UMWSPMX AEOD INVESTMENT
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