The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2025ISIN NameUS7591EPAQ39 REGIONS FIN. 20/25US29874QEG55 EBRD 20/25 MTNXS2177023137 NRW.BANK MTI 20/25 DLXS2119468572 BRIT.TELECOM 20/80 FLRXS2178043530 BK IRELAND 20/UND. FLRUSU1302DAA91 CRH AMERICA 15/25 REGSXS1612542826 GE AEROSPACE 17/25XS1234760699 BLACKST.HLDGS FIN. 15/25XS1227947097 CGNPC INT.15/25 REGSUSU2339CBX57 MERC.B.F.NA. 15/25REGSXS1233275194 PROVEN HONOUR CAP. 15/25AU3CB0229680 PACIFIC NATL FINAN.P.2025DE000HLB32A8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/19XS1402177601 STATE G.O.I. 16/25 REGSXS1233786950 WORLD BK 15/25 MTNXS2176686546 UBS 20/25 MTNUS716973AA02 PFIZER IN.E. 23/25ES0365936048 ABANCA 23/26 FLR MTNDE000HLB48Y4 LB.HESS.THR.CARRARA05O/23DE000HLB48E6 LB.HESS.THR.CARRARA05F/23US857477CB77 STATE STREET 23/26 FLRFR001400HX73 L OREAL 23/25 MTNXS2479371028 CH.CO.BK 22/25 MTNDE000HLB4819 LB.HESS.THR.CARRARA05R/23DE000HLB7366 LB.HESS.THR.CARRARA05S/22XS2447552089 IND. BK (HK) 22/25 MTNXS1608207640 INTESA SANPAOLO 17/25 FLRXS2463140637 ORIENT SEC. 22/25 MTNDE000LB2BS13 LBBW AD FESTZINS 22/25XS0497709286 NM PLC 10/25 MTNDE000LB01WX4 LBBW IHS 15/25LU2078716052 GS+P-UMWSPMX AEOD INVESTMENT