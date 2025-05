Vancouver, BC - 14. Mai 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass sein Venture-Partner Kondor AI PLC ("Kondor"), ein im Vereinigten Königreich ansässiges Technologieunternehmen, heute bekannt gibt, dass es im Rahmen einer strategischen Neupositionierung im Vorfeld der bevorstehenden Notierung am Main Market der London Stock Exchange seinen Namen offiziell in Sundae Bar PLC geändert hat.

Diese Namensänderung trägt der Transformation und der breiteren Vision des Unternehmens Rechnung, die über die Künstliche Intelligenz hinausgeht, und signalisiert ein neues Kapitel der Markenentwicklung und der Markterschließung. Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich zum Handel am Alternative Investment Market (AIM), einem Teilsegment der London Stock Exchange (LSE), unter dem Kürzel "SUN" zugelassen, wobei die Notierung voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2025 erfolgen wird.

Sundae Bar PLC konzentriert sich auf die Entwicklung eines einheitlichen, zweiseitigen Marktplatzes, der KI-Entwickler mit Unternehmen zusammenbringen soll, die skalierbare, autonome Softwarelösungen, sogenannte KI-Agenten, suchen. Diese Agenten sind in der Lage, selbstständig komplexe Aufgaben zu erledigen. Die Plattform wird wesentliche Tools für die Erstellung, kundenspezifische Anpassung und Monetarisierung von KI-Agenten bereitstellen und so den Weg von der Entwicklung bis zur Bereitstellung vereinfachen, ähnlich wie es moderne E-Commerce-Plattformen für digitale Unternehmer getan haben. Zur Forcierung dieser Vision hat Sundae Bar kürzlich die Firma Ora Technology PLC übernommen, deren bestehende Infrastruktur sichere Transaktionen, Compliance und Agentenmanagement ermöglicht.

"Die Entwicklung von Kondor AI zu Sundae Bar PLC ist Ausdruck der Skalierbarkeit von agentenbasierter IP über die Infrastruktur hinaus in kundenseitige Anwendungen. Auch wenn wir Korapilot.ai, unseren KI-Handelsagenten, der sich in der privaten Beta-Phase befindet, weiter vorantreiben, sehen wir Entwicklungen wie diese als eine starke Bestätigung für die Strategie von Pioneer, Unternehmen, die autonome KI zu zugänglichen, umsatzbringenden Produkten machen, mitzubegründen und als Partner mit ihnen zusammenzuarbeiten", so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry Inc.

Eine vollständige Mitteilung gemäß Schedule One, die auch Einzelheiten über die beabsichtigte Notierung enthält, wurde bei der London Stock Exchange eingereicht und kann hier eingesehen werden.

Über Sundae Bar PLC

Sundae Bar PLC (ehemals Kondor AI) ist ein Unternehmen für Verbrauchertechnologien der nächsten Generation, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von herausragenden digitalen Marken sowie entsprechende Investitionen gerichtet ist. Durch eine Mischung aus strategischen Übernahmen und interner Entwicklung ist das Unternehmen bestrebt, eine überzeugende Benutzererfahrung in großem Umfang zu liefern. Die Aktien des Unternehmens werden im Access-Segment des Wachstumsmarktes der Aquis Stock Exchange unter dem Symbol KNDR gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kondor.ai/

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. ist ein agentenbasierter KI-Venture Builder der nächsten Generation, der sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung autonomer, umsatzgenerierender KI-Agenten konzentriert. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform operiert Pioneer als Venture-Studio und IP-Inkubator, der sich auf KI-Agenten am Abschnitt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) und des Solana-Ökosystems konzentriert.

Im Jahr 2025 startete Pioneer die private Beta-Version von Korapilot.ai, seinem ersten Direct-to-Market-Produkt, das einen autonomen KI-Handelsagenten speziell für Kryptomärkte bietet. Korapilot spiegelt die Strategie von Pioneer wider, agentenbasierte KI-Lösungen vom Konzept zur Kommerzialisierung zu bringen.

Neben der internen Entwicklung hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79617Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79617&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7235371068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19347068-kondor-ai-venture-partner-pioneer-ai-foundry-kuendigt-erfolgreicher-uebernahme-ora-technology-namensaenderung-sundae-bar-plc