Während die US-Börsen am Dienstag an ihre fulminante Rally vom Vortag anknüpften, kam der Dax kaum vom Fleck. Seine Handelsspanne betrug gerade einmal 100 Punkte. Am Ende des Tages stand dennoch ein kleines Plus von 72 Punkten (0,31%) bei 23.638 Zählern zu Buche. Die Entspannung im Handelsstreit beflügelte vor allem die Stimmung an den US-Börsen, ...

