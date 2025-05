Bitcoin bei 105.000 US-Dollar: Der Aktionär TV warnt vor Korrektur - kommt jetzt der Dip?

Auf "Der Aktionär TV" sprach Oliver Michel über die aktuelle Lage bei Bitcoin und warnte dabei deutlich vor einer baldigen Korrektur. Der Kurs hatte zuletzt kräftig zugelegt und mit über 105.000 US-Dollar ein neues Hoch erreicht. Doch trotz der starken Aufwärtsbewegung bleiben Zweifel - denn wie Michel erklärte, sind solche Bewegungen selten von Dauer.

MACD als wichtiger Indikator, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=SGDLOojYQAc

Die Dynamik kam vor allem nach dem überraschenden Durchbruch durch wichtige technische Marken. Vom Tief aus durchlief Bitcoin die entscheidenden Fibonacci-Retracements (618er, 702er und 786er) wie ein heißes Messer durch Butter. Doch genau darin sieht Michel das Risiko: Der Markt braucht irgendwann eine Verschnaufpause. Der Vergleich mit der Nasdaq zeigt: Gaps, die sich gebildet haben, dürften bald geschlossen werden - und das könnte auch Bitcoin mit nach unten ziehen.

Die US-Notenbank gab sich zuletzt zurückhaltend. Trotz schwacher Wirtschaftsdaten wie dem rückläufigen BIP im ersten Quartal oder einem Tief beim Verbrauchervertrauen bleibt die Fed bei ihrem Kurs. Zinssenkungen sind frühestens im Herbst denkbar. Der Markt ignorierte das zunächst, stieg trotzdem weiter - doch Michel glaubt: Das Momentum könnte bald verpuffen.

Institutionelle Anleger treiben Nachfrage

Trotz politischer Unsicherheiten und geldpolitischer Stagnation: Der Bitcoin-Markt wird weiter gestützt - vor allem durch institutionelle Zuflüsse. BlackRock, Fidelity und Co. verzeichnen mit ihren Spot-ETFs Milliarden an Neugeld. Strategy legte ebenfalls kräftig nach und hält mittlerweile über 568.000 Bitcoin. Auch Staaten wie Arizona und New Hampshire bauen Bitcoin-Reserven auf - ein Zeichen dafür, dass digitale Assets langfristig eine größere Rolle spielen dürften.

Auch Ethereum legte zuletzt stark zu - rund 75 Prozent innerhalb von fünf Wochen.

Ethereum zeigt Rally, hat aber noch Luft zum Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar, Quelle: Coinmarketcap

Solana kratzt an der Marke von 170 US-Dollar, XRP bewegt sich ebenfalls in Richtung der nächsten Widerstände. Die Bitcoin-Dominanz beginnt langsam zu bröckeln. Ein Signal, das viele als Startschuss für eine neue Altcoin-Season deuten. Eine massive Rallye kleinerer Coins wäre dann möglich, wenn Kapital aus Bitcoin umgeschichtet wird - und dafür gibt es erste Anzeichen.

MACD bleibt positiv, Korrektur trotzdem wahrscheinlich

Der Wochen-MACD zeigt weiter grünes Momentum. In der Monatsansicht deutet sich ebenfalls ein starker Mai an. Trotzdem rät Michel zur Vorsicht: Eine ABC-Korrektur auf 95.000 oder sogar 90.000 US-Dollar wäre keine Überraschung. Die Nachrichtenlage bleibt entscheidend, doch mittelfristig könnte der Weg in Richtung 120.000 oder sogar 130.000 US-Dollar führen - falls sich keine negativen Impulse durchsetzen.

In genau dieses Szenario setzt ein neues Projekt seinen Hebel: BTC Bull Token ($BTCBULL). Der Coin ist eng an die Preisentwicklung von Bitcoin gekoppelt und belohnt Halter mit Bitcoin-AirDrops, sobald bestimmte Kursmarken erreicht werden.

Bitcoin-Meilensteine schalten Belohnungen frei

Sobald Bitcoin das erste Ziel bei 150.000 US-Dollar erreicht, erhalten alle Käufer von BTCBULL einen AirDrop in Form von echtem Bitcoin. Weitere Belohnungen folgen bei 200.000, 250.000 US-Dollar und so weiter - bei jedem Meilenstein wird zusätzlich die Tokenmenge reduziert, was langfristig für mehr Knappheit sorgen kann.

BTC Bull meilensteine Quelle: https://btcbulltoken.com/de

Derzeit befindet sich BTC Bull im Vorverkauf - ein Einstieg ist ab 0,00251 US-Dollar möglich. Über 5,7 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt, und der nächste Preissprung steht kurz bevor. Wer also noch günstig einsteigen will, sollte sich beeilen.

Gerade für Anleger, die nicht direkt in Bitcoin investieren wollen oder können, ist BTC Bull eine interessante Option. Das Projekt bietet Zugang zu potenziellen Bitcoin-Gewinnen, ohne dass man selbst einen ganzen BTC halten muss. Die Kombination aus AirDrops, Tokenburns und starkem Bitcoin-Bezug macht BTC Bull Token zu einer spekulativen, aber chancenreichen Ergänzung im aktuellen Marktumfeld.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.