FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rücksetzer vom Rekordhoch am Montag hat sich der Dax zur Wochenmitte auf hohem Niveau gehalten. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt vor allem den Quartalsberichten von Unternehmen hierzulande. Wirtschaftsdaten stehen keine wichtigen auf der Agenda. Was die Politik betrifft, steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Neuigkeiten zu den möglichen Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gibt es bislang keine.

Der Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,14 Prozent auf 23.670,15 Punkte zu. Zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und China an sein Rekordhoch vom Freitag angeknüpft und war bis knapp unter 24.000 Punkten gestiegen. Bis Handelsschluss jedoch hatte er seine Gewinne wieder weitgehend abgegeben.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg zuletzt um 0,15 Prozent auf 29.800,43 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit plus 0,02 Prozent auf 5.416,99 Zähler nahezu unverändert./ck/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145