MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die operativen Kennziffern seien etwas unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Ergebnisausblick (Ebita) des Chemikalienhändlers auf das Gesamtjahr habe sich verdüstert./rob/edh//mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A1DAHH0