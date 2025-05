DJ Bilfinger bekommt von S&P Investment-Grade-Rating BBB-

DOW JONES--Bilfinger hat bei S&P ein Investment-Grade-Rating. Die Ratingagentur hob die Bonitätsbewertung des Industriedienstleisters am Tag seiner Hauptversammlung um eine Stufe von BB+ auf BBB- an und versah sie mit einem stabilen Ausblick. S&P begründete den Schritt in einer Mitteilung mit einer verbesserten operativen Performance im vergangenen Jahr sowie der konservativen Bilanz. S&P geht davon aus, dass Bilfinger auch 2025 und 2026 die für 2024 ermittelte bereinigte Marge von 7,5 Prozent halten wird und das Verhältnis von operativem Cashflow (FFO) zu Verschuldung im gleichen Zeitraum bei mehr als 100 Prozent - nach 142 Prozent im Jahr 2024.

May 14, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

