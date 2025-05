Bonn (ots) -Holger Witzemann ist aus der Geschäftsführung der AOK Systems GmbH auf eigenen Wunsch in Abstimmung mit der Gesellschafterversammlung ausgeschieden.Holger Witzemann hat als Geschäftsführer der AOK Systems GmbH in den vergangenen neun Jahren maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des Unternehmens beigetragen."Wir danken Holger Witzemann ganz herzlich für sein großes Engagement sowie seine wertvollen Beiträge für die AOK Systems GmbH und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute", so Thomas Degen, Geschäftsführer der AOK Beteiligungsgesellschaft mbH.Bis zur Nachbesetzung der Position wird Georg Büttner als alleiniger Geschäftsführer die AOK Systems GmbH leiten.Pressekontakt:Thomas DegenGeschäftsführerAOK Beteiligungsgesellschaft mbHTelefon: 030 /346 46 3101E-Mail: Thomas.Degen@btg.aok.deOriginal-Content von: AOK Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62619/6033421