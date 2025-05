Nürnberg (ots) -- Neue Features auf immowelt.de machen das Inserieren für private Anbieter noch einfacher- Smart texten lassen: Künstliche Intelligenz erstellt per Klick eine überzeugende Objektbeschreibung- Verbessertes Anfragen-Management erleichtert die Auswahl passender Interessenten- Direkt loschatten: Live-Chat sorgt für effiziente Kommunikation zwischen Anbietern und SuchendenEine Immobilie zu vermieten oder zu verkaufen klingt zunächst nach einer machbaren Aufgabe - doch in der Praxis stoßen viele Eigentümer schnell an ihre Grenzen: Wie formuliere ich eine ansprechende Beschreibung? Wie filtere ich seriöse Interessenten aus der Masse heraus? Und wie behalte ich den Überblick über alle Anfragen? Genau hier kommen die neuen digitalen Helfer von immowelt für private Anbieter ins Spiel: Eine KI-gestützte Beschreibungshilfe übernimmt auf Wunsch das Texten - schnell, treffend und professionell. Ein verbessertes Anfragen-Management sorgt dafür, dass Anbieter ihre Interessenten noch einfacher verwalten, sortieren und filtern können. Und mit der neuen Nachrichtenfunktion ist der direkte Austausch mit Suchenden unkomplizierter und sicherer denn je. So wird das Inserieren bei immowelt noch einfacher und effizienter. Und das Beste: Für private Vermieter ist die Immobilienanzeige 2 Wochen lang kostenlos*.Smart texten lassen: KI-gestützte Objektbeschreibung mit einem KlickEine überzeugende Anzeige ist der erste Schritt, um eine Immobilie erfolgreich zu vermieten oder zu verkaufen. Beim Erstellen ihres Inserats können Anbieter die Beschreibung ihrer Immobilie dabei von künstlicher Intelligenz übernehmen lassen. Auf Basis der eingegebenen Informationen - wie Lage, Wohnfläche, Ausstattung oder Besonderheiten - generiert die immowelt KI-Funktion eine aussagekräftige und leserfreundliche Beschreibung, die die wichtigsten Highlights der Immobilie gezielt in Szene setzt. Dafür reicht ein Klick auf "Mit KI generieren" im Anzeigenerstellungsprozess. Wer lieber selbst schreibt, kann das natürlich weiterhin tun. Die KI-gestützte Beschreibung ist eine clevere Ergänzung für alle, die Zeit sparen und trotzdem professionell inserieren möchten.Passende Interessenten finden mit verbessertem Anfragen-ManagementIst das Inserat online, gilt es, den Überblick über eingehende Anfragen zu behalten und passenden Interessenten auszuwählen. Genau dafür hat immowelt den Anfragenbereich modernisiert: in neuem, übersichtlichem Design und mit erweiterten Funktionen. Eigentümer können Interessenten nun sortieren oder gezielt nach hinterlegten Angaben, wie etwa der Haushaltsgröße oder dem Einkommen, filtern. So lassen sich potenzielle Mieter oder Käufer schnell vergleichen und priorisieren.Einfache Kommunikation dank neuem Live-ChatSobald geeignete Interessenten identifiziert sind, geht es an die Kontaktaufnahme - und genau hier kommt der neue Live-Chat ins Spiel. Um die Kommunikation noch einfacher zu gestalten, können private Anbieter und Suchende nun direkt über das Portal miteinander kommunizieren - ganz ohne Umwege über E-Mail oder Telefon. Ob Textnachrichten, Fotos, Videos oder Dokumente: Die neue Nachrichtenfunktion ermöglicht den unkomplizierten Austausch aller relevanten Informationen in Echtzeit. Gleichzeitig sorgt ein umfassendes Sicherheitskonzept mit Nutzerblockierung, automatischer Moderation und einer Meldefunktion dafür, dass unangemessene Kontakte keine Chance haben. So behalten Anbieter die Kontrolle über ihre Kommunikation und können sich ganz auf seriöse Anfragen konzentrieren - für eine stressfreiere und effektivere Immobilienvermarktung.Immobilie vermieten oder verkaufen: Hier können Eigentümer ganz einfach eine aufmerksamkeitsstarke Anzeige erstellen (https://www.immowelt.de/anbieten/immobilienanzeigen)Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).*Der Preis von 0 EUR gilt nur für private Anbieter, die in den letzten 24 Monaten keine Objekte auf immowelt.de inseriert haben und nur für Immobilien, die zur Miete auf immowelt.de mit einem 2-Wochen-Einsteigerpaket eingestellt werden. Eine Anzeigenlaufzeit von einer Woche gilt nur für Anzeigen zur Nachmietersuche. Deine Anzeige wird für die gewählte Laufzeit zum genannten Preis inkl. MwSt auf immowelt.de und immonet.de sowie auf unseren Partnerseiten veröffentlicht. Wenn du bis 24 Stunden vor Ablauf der Laufzeit nicht kündigst, wird die Veröffentlichung automatisch verlängert. Nach Ablauf läuft die Verlängerung weiter um die gebuchte Laufzeit zum regulären Listenpreis. Eine Kündigung ist jederzeit unter "Meine Anzeigen" möglich.Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.