(shareribs.com) London, 14.05.2025 - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen, nachdem sie am Dienstag noch gestiegen waren. Das American Petroleum Institute (API) meldete für die vergangene Woche ein kräftiges Bestandsplus.Wie das American Petroleum Institute (API) gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,287 Millionen Barrel gestiegen. Dies lag deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...