Freilassing (ots) -Die Wirtschaftszeitung Handelsblatt ließ 20 deutsche Anbieter umfassend vergleichenBestnoten für eines der jüngsten Fintechs in Deutschland: Die Plattform Traders Place (www.tradersplace.de) wurde vom Handelsblatt unter 20 getesteten Anbietern erneut zum besten Online-Broker in Deutschland gekürt.Im Auftrag der renommierten Wirtschaftszeitung untersuchte das Finanzberatungsinstitut FMH die Leistungen aller wichtigen Broker im Bundesgebiet. Bewertet wurden dabei unter anderem Depotgebühren, Orderkosten, die Breite der verfügbaren Handelsplätze sowie das Angebot an Sparplänen. Wie schon in früheren Vergleichstests setzte sich Traders Place souverän an die Spitze.Pressetext und Fotos: https://www.pressefach.info/tradersplace/Pressekontakt:Traders PlaceErnst HuberTelefon: +49 (0)8654 682450E-Mail: presse@tradersplace.deOriginal-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171493/6033476