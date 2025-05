Bahnbrechende Absichtserklärung (MoU) bringt nahtlose, globale Konnektivität für vernetzte Fahrzeuge, Landwirtschafts- und Schwermaschinen der Realität näher

Intelsat und Cubic³ haben einen erfolgskritischen Satellitenkonnektivitätstest für Fahrzeuge erfolgreich zum Abschluss gebracht, einen bedeutsamen Meilenstein in ihrer gemeinsamen Mission, einen nahtlosen Konnektivitätsservice für alle Fahrzeugarten zu schaffen. Der Test demonstrierte eine erfolgreiche Integration der Satelliten von Intelsat und der Softwareplattform von Cubic³, womit gezeigt wurde, wie terrestrische und nichtterrestrische Netzwerke nahtlos verlinkt werden können, um eine überall verfügbare Konnektivität unabhängig vom Standort bereitzustellen.

"Unsere Absichtserklärung und der erfolgreiche Test bringen uns unserer Vision einer wirklich überall verfügbaren Konnektivität näher", erklärte Bruno Fromont, Intelsat Chief Technology Officer. "Durch die Kombination der Satellitenexpertise von Intelsat mit der innovativen Konnektivitätsplattform von Cubic³ schaffen wir Lösungen, mit denen Fahrzeuge überall auf der Welt vernetzt bleiben können. Damit werden kritische Funktionen wie Breitbandkonnektivität, Diagnostik und letzten Endes auch autonome Fahrfähigkeiten ermöglicht."

Bei dem erfolgreichen Test stand eine kommerzielle Landmobilfunknutzung im Vordergrund unter Einsatz des Intelsat-Produkts FlexMove Fleet und der Cloud-Schnittstelle von Cubic³. Damit wurde die Funktionsfähigkeit von integrierten Konnektivitätslösungen für den Betrieb von Schwermaschinen nachgewiesen, ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Zusammenarbeit von Intelsat, Cubic³ und SoftBank Corp. Diese Kooperation soll voraussichtlich eine neue, differenzierte Komplettlösung für die landgestützte Mobilfunkbranche hervorbringen und Kunden die Möglichkeit bieten, maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen zu erstellen, die sowohl terrestrische als auch nichtterrestrische Mobilfunknetze nutzen.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf eine bedeutende Lücke in der zunehmend vernetzten Welt von heute. Trotz erheblicher Fortschritte in der autonomen Mobilität bei vernetzten Fahrzeugen, Schiffen, Drohnen und anderen Fahrzeugen sind viele Gebiete weiterhin ohne landgestützte Mobilfunkabdeckung und benötigen separate Geräte und Konten, um sich an nichtterrestrische Netzwerke anzubinden. Gemeinsam wollen Intelsat, Cubic³und SoftBank Corp. diese Fragmentierung beseitigen und ein einziges Gerät und Konto bieten, das die Konnektivität über verfügbare Netzwerke weltweit aufrechterhält.

Nick Power, Chief Technology Officer bei Cubic³, unterstrich die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: "Unsere Arbeit mit Intelsat ist bahnbrechend hinsichtlich der Einhaltung des Versprechens softwaredefinierter Fahrzeuge. Autohersteller brauchen eine globale, schnelle und jederzeit verfügbare Konnektivität, die sich in softwarebestimmte Einheiten verwandelt und die sich wandelnden Mobilitätsanforderungen der Kunden erfüllt. Unser Test hat gezeigt, wie unsere Technologien zusammenarbeiten können, um diese Zukunft zu verwirklichen."

Die geplante integrierte Lösung wird zunächst geostationäre (GEO) Satelliten für Anwendungen wie Fuhrparkmanagement, Telematik, prädiktive Wartung und Software-Updates in Gebieten über die terrestrische Abdeckung hinaus nutzen. Wenn neue Low-Earth-Orbit (LEO)-Konstellationen gestartet werden, wird das System weiterentwickelt, um Nutzungsfälle mit höheren Bandbreiten zu unterstützen, darunter Downloads hochauflösender Landkarten und cloud-basierte Fahrzeugdiagnostik mit digitalen Zwillingen. "Nichtterrestrische Netzwerke sind nicht nur eine Backup-Option, sondern sie sind ein wichtiger Bestandteil des Konnektivitätsökosystems, das die Fahrzeuge von morgen antreibt", so Fromont weiter.

Die Zusammenarbeit baut zudem auch auf die bahnbrechende Vereinbarung auf, die 2024 von SoftBank Corp. und Intelsat unterzeichnet wurde, um ein einziges "ubiquitäres Netzwerk" zu schaffen. Dieses Netzwerk nutzt dieselben Standardarchitekturen, Schnittstellen und Prozesse, die bereits heute das Roaming zwischen terrestrischen Mobilfunknetzwerken gestatten, was die kommerzielle Akzeptanz von Mobilfunklösungen auf der Basis neuer 3GPP 5G-Standards für nichtterrestrische Netzwerke beschleunigt.

Über Intelsat

Intelsats globales Team von Fachleuten konzentriert sich auf die Bereitstellung nahtloser und sicherer satellitengestützter Kommunikation für Behörden, Nichtregierungsorganisationen und kommerzielle Kunden, auf der Basis seines weltweiten Netzwerks der nächsten Generation und seiner Managed Services. Als Betreiber einer der weltweit größten und modernsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen überbrückt Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es Menschen und ihren Instrumenten, über Ozeane hinweg miteinander zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel hindurch zu hören, um miteinander zu kommunizieren, zu kooperieren und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechzig Jahren steht das Unternehmen für bahnbrechende Innovationen in der Satellitenbranche im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Gestützt auf das Erbe der Innovation und mit dem Ziel, eine neue Generation von Herausforderungen zu bewältigen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Intelsat nun die nächsten "Premieren" im Weltraum im Visier, um die Branche zu revolutionieren und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle zu übernehmen.

Über Cubic³

Cubic³ bietet fortschrittliche Konnektivitätslösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) in über 200 Ländern. Wir unterstützen OEMs aus den Bereichen Automobil, Landwirtschaft und Transport dabei, die Komplexität der Fahrzeugvernetzung zu bewältigen und gleichzeitig die Einhaltung globaler Vorschriften sicherzustellen. Mit Zugang zu über 550 Mobilfunknetzen befähigt unsere intelligente Konnektivität OEMs, innovativ zu sein, zu skalieren und neue Möglichkeiten zu erschließen, um Effizienz und Wachstum voranzutreiben. Im Jahr 2024 bildeten SoftBank Corp. und Cubic³ eine globale strategische Partnerschaft, um die Zukunft softwaredefinierter Fahrzeuge (SDVs) und anderer hochwertiger Elemente des Internets der Dinge (IoT) zu gestalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514519048/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Melissa Longo melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881