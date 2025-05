© Foto: Igor Golovniov - picture alliance / ZUMAPRESS.com

CEO-Rücktritt und Prognosenrückzug lassen die UnitedHealth-Aktie abstürzen und setzen auch Konkurrenten massiv unter Druck!Die Aktie des US-amerikanischen Gesundheitsriesen UnitedHealth Group erlebte am Dienstag einen dramatischen Einbruch. Der Branchenprimus sorgte mit einer Reihe alarmierender Nachrichten für Panik an den Märkten: Neben einem unerwarteten Rücktritt von CEO Andrew Witty meldete das Unternehmen stark gestiegene medizinische Kosten und zog seine Jahresprognose vollständig zurück. Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten. Die UnitedHealth-Aktie rauschte zeitweise um satte 18 Prozent in den Keller - ein neues Mehrjahrestief. Auf Monatssicht ergibt sich damit …