Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.05.2025

Kursziel: 1,20 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann; Kai Kindermann

QBY zeigt weiteres Ergebniswachstum und bestätigt Guidance

q.beyond hat am Montag die Zahlen für das erste Quartal berichtet, die durch eine veränderte Rechnungsstellung und einen Sondereffekt beeinflusst wurden. Die Unterbewertung der Aktie wurde durch die kürzliche Übernahme des engsten Peers DATAGROUP hervorgehoben.



[Tabelle]



Positive Entwicklung durch Sondereffekte getrübt: Mit 46,1 Mio. EUR (-1,5% yoy) war der Umsatz im ersten Quartal leicht rückläufig, was im Wesentlichen auf eine ergebnisneutrale Änderung der Rechnungsstellung im Lizenz-Verkauf zurückzuführen ist (siehe Comment vom 07.03.2025). Dabei waren im ersten Quartal noch nicht alle Verträge umgestellt, sodass sich der vollständige Effekt von rund 3-4 Mio. EUR pro Quartal erst ab Q2 in den Zahlen widerspiegeln wird. Das organische Umsatzwachstum betrug laut Unternehmen 2%, was einen Einfluss der Rechnungsstellung von ca. 1,5 Mio. EUR in Q1 impliziert. Ergebnisseitig konnte trotz einer Wertberichtigung i.H.v. 0,3 Mio. EUR auf eine Forderung ggü. einem Kunden in Insolvenzverwaltung ein EBITDA von 2,3 Mio. EUR (Vj: 2,0 Mio. EUR; +16,6% yoy) erwirtschaftet werden. Bereinigt um diesen Sondereffekt stände ein EBITDA-Wachstum von +31,7% yoy zu Buche. Unterhalb des EBITDA waren sowohl EBIT (-0,4 Mio. EUR) als auch JÜ (-0,3 Mio. EUR) negativ und wären ohne die Wertberichtigung vermutlich nahezu ausgeglichen gewesen. Für das Gesamtjahr avisiert QBY weiterhin ein positives Konzernergebnis (MONe: 1,9 Mio. EUR).

Consulting-Margen steigen deutlich: Der Effekt aus der veränderten Rechnungsstellung machte sich insbesondere im Segment Managed Services bemerkbar. Der Umsatz sank um 1,3 Mio. EUR auf 31,6 Mio. EUR (-4,0% yoy), während das Bruttoergebnis nur geringfügig unter dem starken Vorjahreswert lag (6,9 Mio. EUR; -1,5% yoy). Im Consulting-Segment konnten Erlössteigerungen von 4,5% auf 14,9 Mio. EUR verzeichnet werden. Dabei sorgten weitere Effizienzgewinne, eine bessere Auslastung der Consultants sowie eine höhere Near-/Offshoring-Quote von 16% (Q4/24: 14%) für geringere Kosten und eine deutliche Steigerung der Brutto-Marge (13,5%; +5,1PP yoy).

Erfolgter Launch der 'Private Enterprise AI': Basierend auf einem Open Source-LLM bietet q.beyond seit April 2025 KI-Services mit Betrieb auf Kundenservern oder in q.beyond's eigenem Rechenzentrum an, was insbesondere für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datenhoheit und regulatorische Compliance relevant ist und Unabhängigkeit von US-amerikanischen Hyperscalern bietet. Dank der hohen Branchenkompetenz von QBY dürfte das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden finden sowie ergänzende Beratungs- und Schulungsdienstleistungen anbieten und sich dadurch vom Wettbewerb abheben. Auch preislich erscheint die KI-Lösung kompetitiv und dürfte u.E. beispielsweise deutlich unter der Enterprise-Version von ChatGPT liegen.



Übernahme des Closest-Peers zeigt Bewertungspotential: Die DATAGROUP-Übernahme (inklusive Delisting) durch KKR bestätigt die aktuelle Unterbewertung der QBY-Aktie und unsere positive Sicht auf den Investment Case. Der gebotene Preis von 54,00 EUR je Aktie entspricht einem Enterprise Value von 628,3 Mio. EUR (exkl. Leasingverbindlichkeiten) und liegt mit einem 2025e EV/EBITDA von 7,4x (gemäß Konsensus) oberhalb des QBY-Multiples von 6,0x und entspricht bereits einem Wert je Aktie von 1,09 EUR. Dabei sind u.E. noch mehrere Faktoren zu berücksichtigen, die gegen einen (2025er) EV/EBITDA-Multiple-Vergleich sprechen:



- q.beyond befindet sich momentan in einem weit fortgeschrittenen Turnaround und weist durch die Margenexpansion aktuell noch ein deutlich höheres Ergebniswachstum als DATAGROUP auf, die sich bereits auf einem hohen Profitabilitätsniveau befindet und in den letzten Jahren lediglich mittlere einstellige Wachstumsraten verzeichnete (Konsensus-EBITDA-Marge 2025e: 15,3%). Daher bietet sich die Übertragung des gezahlten EBITDA-Multiples bei einem normalisierten EBITDA-Margenniveau an, das QBY in 2026 (MONe: 8,4%) bzw. 2027 (MONe: 9,2%) erreichen dürfte. Dadurch steigt der implizierte Wert je

QBY-Aktie für die 2026e und 2027e Multiples auf 1,14 EUR bzw. 1,20 EUR.

- EBITDA eignet sich nur bedingt als Multiple: q.beyond weist eine geringere Kapitalintensität auf (2024 CAPEX- und Leasing-Tilgungs-Quote i.H.v. 3,9% vom Umsatz ggü. 7,0% für DATAGROUP) und wird auch langfristig signifikant geringere Steuern aufgrund der hohen Verlustvorträge zahlen (jeweils über 400 Mio. EUR für Körperschafts- und Gewerbesteuer). Wir halten deshalb nicht das EBITDA, sondern den Free Cashflow nach Leasing vor Working Capital-Änderungen sowie Zinsergebnis als geeignete KPI ('Cash-Earnings'), wobei wir angenommen haben, dass der letztjährige DATAGROUP FCF mit dem Konsensus-Ergebniswachstum steigt. Die Übernahme impliziert einen EV/FCF von 17,3x (2026e) bzw. 16,2x (2027e), woraus ein Wert je QBY-Aktie von 1,46 EUR bzw. 1,66 EUR resultiert.



Fazit: Trotz eines gegenläufigen Sondereffekts durch die Insolvenz eines Kunden, kann QBY erneut ein zweistelliges EBITDA-Wachstum vorweisen und nähert sich dem positiven Jahresüberschuss an, durch den für das Geschäftsjahr 2026 Aktienrückkäufe und Dividenden mit Zahlung in 2027 zu erwarten sind. Wir bestätigen unser 'Kaufen'- Votum mit einem Kursziel i.H.v. 1,20 EUR.



