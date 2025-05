Zürich (ots/PRNewswire) -Neues für Market Intelligence durch Integration von Gieni AI in Microsoft 365 CopilotOrderfox, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Big-Data-getriebene Marktanalysen und Procurement, gibt seine Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt. Im Rahmen der mindestens fünfjährigen Zusammenarbeit wird Gieni AI, der interaktive KI-Agent für Marktanalysen, über Microsoft 365 Copilot zugänglich sein. Die gemeinsame Mission besteht darin, Daten in einen echten Wettbewerbsvorteil für Unternehmen jeder Größe weltweit zu verwandeln. Gieni AI wird so zu einem festen Bestandteil des digitalen Arbeitsplatzes und erleichtert Millionen von Nutzern den Zugriff auf relevante Marktanalysen.In der heutigen datengetriebenen Zeit reicht der bloße Zugang zu Informationen nicht mehr aus. Es ist von entscheidender Bedeutung, daraus fundierte Erkenntnisse zu gewinnen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Zusammenarbeit zwischen Orderfox und Microsoft.Gieni AI ist keine klassische Lösung für Marktanalyse, sondern eine Kombination aus:- einem semantischen KI-Chatbot,- interaktiven Echtzeit-Dashboards,- der Fähigkeit, maßgeschneiderte Marktreports in wenigen Minuten zu erstellen- und einer spezialisierten, wöchentlich wachsenden Datenbank mit aktuell über fünf Millionen weltweiten Unternehmensprofilen und mehr als 380 Millionen analysierten Webseiten.In Kombination mit Microsoft 365 Copilot entsteht eine Lösung, mit der Nutzer in Sekundenschnelle analysieren können, was zuvor wochenlange Recherchen benötigte - und das direkt in allen Microsoft Produkten.Mehr als nur ein Tool - neuer Standard für datenbasierte EntscheidungenGieni AI wird dabei über Microsoft 365 Copilot als intelligente Benutzeroberfläche bereitgestellt und unterstützt B2B-Unternehmen dabei, KI-gestützte Erkenntnisse nahtlos in ihre täglichen Prozesse zu integrieren. Damit bleiben sie in einem zunehmend komplexen und dynamischen Umfeld agil sowie reaktions- und wettbewerbsfähig. Ergänzend dazu sorgt Microsoft Azure für eine flexible Skalierung und stellt sicher, dass alle gewonnenen Daten direkt in bestehende Workflows eingebunden werden - ganz ohne Plattformwechsel, zusätzliche Tools, aufwändige Installationen oder Onboardings. So wird der Zugang zu Daten in allen Abteilungen vereinfacht und demokratisiert, wodurch Markttransparenz so selbstverständlich wird wie der tägliche Blick in den Kalender. Gieni AI innerhalb von Microsoft 365 Copilot ist damit ein wertvolles Tool für Entscheider, Vertriebsteams und Strategen und bietet damit einen Mehrwert, der weit über klassische Administrationsaufgaben hinausgeht."Unternehmen können mit Hilfe von Gieni AI das volle Potenzial von Microsoft 365 Copilot ausschöpfen und so schneller und fundierter handeln, während sie gleichzeitig KI-gestützte Analyse- und Entscheidungsprozesse über Microsoft Azure nutzen können", erklärt Timur Göreci, CRO bei Orderfox. "Damit baut Orderfox seine Vorreiterrolle im Bereich der intelligente Marktanalyse weiter aus und stellt die Weichen für eine Zukunft, in der KI-Agenten Unternehmen operativ und strategisch unterstützen.""Bei der Zukunft der Arbeit geht darum, die menschlichen Fähigkeiten durch intelligente Tools zu erweitern", sagt Clare Barclay, President, Enterprise & Industry, EMEA bei Microsoft. "Durch die Integration von Lösungen wie Gieni AI in unser Microsoft Copilot-Ökosystem helfen wir Organisationen dabei, ihren Ansatz für Marktintelligenz und Erkenntnisse zu transformieren."Mehr Informationen unter:www.orderfox.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/orderfox-kundigt-zusammenarbeit-mit-microsoft-an-302454443.htmlPressekontakt:florian.schafroth@berkeleypr.comOriginal-Content von: Orderfox AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143224/6033542