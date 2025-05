Wien (ots) -Neuer Look trifft auf bewährte Technik: das woom OFF AIR ist ab sofort als Limited Edition in der Farbe cirrus cloud erhältlichwoom sorgt für frischen Style auf den Trails: Der österreichische Kinder- und Jugendradhersteller bringt sein ultraleichtes Kinder-Mountainbike woom OFF AIR in einer neuen, limitierten Farbvariante auf den Markt. Die Limited Edition in der Farbe cirrus cloud - ein wolkiges Weiß mit woom Hologramm - ergänzt ab sofort die Mountainbike-Serie von woom. Erhältlich, solange der Vorrat reicht!Ob Trail, Waldweg oder Schotterpiste: Die Mountainbikes woom OFF und woom OFF AIR begleiten junge Abenteurerinnen und Abenteurer sicher und mit Leichtigkeit durchs Gelände. Mit durchdachter Ergonomie, hochwertiger Ausstattung und in coolen Farbvarianten setzt woom neue Standards für kindergerechte Mountainbikes - und macht Kindern und Jugendlichen Mut, selbstbewusst neue Wege abseits befestigter Straßen zu entdecken."Viele Mountainbikes auf dem Markt sind einfach verkleinerte Erwachsenenmodelle. Unsere Räder hingegen sind von Grund auf für Kinder gedacht - vom Sattel bis zur Bremskraft", so woom CEO Bernd Hake.Die Mountainbikes von woom sind kompromisslos auf Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren abgestimmt: Lenker, Griffe und Sättel sind nicht nur größenabhängig, sondern berücksichtigen auch die physiologischen Entwicklungsstufen. So kommen je nach Rahmengröße (20, 24, 26 Zoll) unterschiedliche Sättel zum Einsatz - angepasst an die kindliche Beckenstruktur. Auch die Lenkerenden sind verjüngt, um Griffe mit kleinerem Durchmesser montieren zu können - für mehr Kontrolle und Komfort.Flexibel & funktional - mit Optionen für individuelle AnsprücheDas woom OFF (mit Carbongabel) und das woom OFF AIR (mit Federgabel) sind nicht nur extrem leicht, sondern auch flexibel anpassbar: Beide Modelle lassen sich in allen Größen auf ein schlauchloses Reifensystem umrüsten. Für die Größen 5 und 6 (24 und 26 Zoll) ist zudem die Nachrüstung mit einer Vario-Sattelstütze möglich - für mehr Bewegungsfreiheit im technischen Gelände und beim Trailfahren. Weitere Features wie die gut dosierbaren Scheibenbremsen, der kindgerechte Bremshebel, die präzise und leichtgängige Schaltung, die hochwertigen Schwalbe MTB-Reifen, der robuste Kettenstrebenschutz und die sportliche Federgabel am woom OFF AIR machen die Bikes zu verlässlichen Buddys für kleine und große Abenteuer.Neuer Farbstyle: cirrus cloudAb sofort ist das woom OFF AIR - das Modell mit Federgabel - als Limited Edition in der Farbe cirrus cloud erhältlich. Die Limited Edition ist technisch identisch mit der bestehenden woom OFF AIR Reihe - mit der gleichen hochwertigen Ausstattung und Performance, aber mit einem ganz besonderen Look.Die neue Farbvariante cirrus cloud kombiniert einen weißen Rahmen mit schwarzen Komponenten (Federgabel, Lenker, Vorbau, Kurbel und Hinterbau). Auf dem Unterrohr sorgen schimmernde Hologramm-Aufkleber im woom Schriftzug für subtile Akzente, die im Sonnenlicht wie feine Eiskristalle funkeln."cirrus cloud bringt einen einzigartigen und leichten Style auf den Trail", so woom Farbexpertin Jen Holloway. Ihre Inspiration dahinter: "Der frische, kontrastreiche Look ist inspiriert von der visuellen Leichtigkeit hoher Zirruswolken - minimalistisch, stark und zeitlos."Mountainbiken mit woom - seit 2019Seit sechs Jahren bietet woom Mountainbikes für Kinder und Jugendliche an. Was damals mit einem mutigen Produktlaunch begann, ist heute fester Bestandteil des Produktportfolios von woom - und begeistert junge Riderinnen und Rider weltweit."Getreu unserer Vision 'Enjoy the Ride' sind wir überzeugt: Kinder brauchen mehr als bloß verkleinerte Erwachsenenräder. Deshalb ist auch unser neues Mountainbike von Grund auf für junge Riderinnen und Rider konzipiert - mit durchdachter Geometrie, kindgerechter Ergonomie und speziell abgestimmter Brems- und Federungstechnik. Leicht, robust und perfekt auf kleine Körper zugeschnitten, sorgt es für Kontrolle, Sicherheit und maximalen Fahrspaß im Gelände. So wird jedes Offroad-Abenteuer zu einem unvergesslichen Erlebnis", so woom CEO Bernd Hake.Wenn Sie das woom OFF oder woom OFF AIR erleben und testen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@woom.com. Sehr gerne stellen wir Ihrer Redaktion ein Testbike zur Verfügung.Produktfeatures woom OFF & woom OFF AIR- superleichte Mountainbikes für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren- 3 Größen: 20, 24 und 26 Zoll- 3 Farben: cirrus cloud (nur woom OFF AIR Limited Edition) / black / terra coppa- leichter Rahmen aus hochwertigem Aluminium- robuste Carbon-Gabel (woom OFF) oder kindgerecht ansprechende Luftfedergabel (woom OFF AIR)- gut dosierbare, hydraulische Scheibenbremsen und kindgerechte Bremshebel- leichtgängige 9-Gang-Schaltung von SRAM mit Trigger-Schalthebel für präzises und reibungsloses Schalten, selbst bei Matsch und ruppigem Terrain- kindgerechte, ergonomische Griffe mit dämpfender Auflagefläche- altersgerecht ausgeformter MTB-Sattel für hohen Fahrkomfort- hochwertige, tubelessfähige Mountainbike-Reifen von Schwalbe für geringen Rollwiderstand und maximalen Grip- Narrow-Wide-Kettenblatt für zuverlässigen Halt der Kette auch in anspruchsvollem Gelände- Vorbau mit cleverem Flip-Flop-System: umgedreht montierbar zur Anpassung der Lenkerhöhe- mit Vario-Sattelstütze nachrüstbar (Größen 5 & 6)Über woomwoom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA - radeln Kids und Teens auf woom bikes.Pressekontakt:woom GmbHBelinda Ableitinger, Pressesprecherin woomTelefon: +43664-888-22-837E-Mail: belinda.ableitinger@woom.comWebsite: https://woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136027/6033541